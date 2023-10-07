"ربنا معاكم يا أبطال".. كريم عبدالعزيز يوجه رسالة دعم للفلسطينيين

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان كريم عبدالعزيز رسالة دعم للفلسطينيين، وذلك بعد حركة طوفان الأقصى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

وكتب “كريم” قائلا: "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين ربنا معاكم يا أبطال" مما أثار تفاعل الكثير من المتابعين.

يُذكر أنَّه صباح اليوم نفذت حركة حماس عملية شملت إطلاق صواريخ وتسلل عدد منها إلى داخل أراضي إسرائيل وتمّ إصابة 545 إسرائيليًا.

https://x.com/karimabdelaziz/status/1710575926742770136?s=20

آخر أعمال كريم عبدالعزيز



ويذكر أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز هو فيلم "بيت الروبي" وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.



أبطال فيلم بيت الروبي

يضم فيلم «بيت الروبى» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.

أحدث أعمال النجم كريم عبدالعزيز

ومن جانب آخر، يواصل الفنان كريم تصوير مشاهد مسلسل «الحشاشين» تمهيدًا لعرضه فى السباق الرمضاني المقبل 2024، حيث يشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن منهم: كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى أنه هناك ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين



وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي» وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث ينتاول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة أشتهرت في ذلك العصر بالقيام بإغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.