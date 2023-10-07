لقاء سويدان: "الفنانين الكبار بيموتوا فقراء وإحنا بنتعب في المهنة دي حتى لو أغنياء"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة لقاء سويدان عن رأيها في الفن والفنانين في هذا العصر من خلال تصريحات صحفية وقالت: "أتمنى أن الفن ميبقاش مهنة من لا مهنة له، وأخلي في كرامة وحدود للفنان، وأن الناس تفهم الفنان دون أن تجرحه لأنه ليس كلنا يملك طائرات خاصة، إحنا مش مليارات إحنا بنتعب حتى الناس اللي بتجيب الطيارات الخاصة عندهم مشاكلهم الشخصية.

وتابعت: "معظم الفنانين الكبار بيموتوا فقراء، دلوقتي النقابة عملت دار مسنين ولكن في مشاكل كتير خاصة بالفنانين أخرى محتاجة تتعالج علشان تخلي الفنان عنده كرامة".



تفاصيل الخلاف بين لقاء سويدان وميدو عادل

وفي نفس السياق نشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل منذ أيام بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت أمس على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.

تفاصيل عرض سيد درويش

عرض سيد درويش بطولة كوكبة من النجوم منهم: “محمد عادل ميدو، لقاء سويدان، سيد جبر، محمد عنتر، محمد الشربيني، علاء الحريري، يوسف عبيد، ماهر عبيد، رشا سامي، سعيد البارودي، عبير محمود، حسام حمدي، مجدي عبد العزيز، أمام الطائي، دعاء الخولى، هالة الصباح، إيمان مصطفي، أيمن صبحي، مازن التركي، محمد العدل، محمد خيري، محي الشاعر، أحمد إسماعيل، حسن الرشيدي، فاروق الجندي، ومن تأليف سيد إبراهيم وإخراج د/اشرف عزب.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب