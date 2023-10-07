صلاح عبدالله يدعم أهالي فلسطين بعد نصرهم في عملية طوفان الأقصى

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم الفنان القدير صلاح عبد الله أهالي فلسطين وذلك بعد نصرهم اليوم على الجنود الإسرائيليين ومقتل ٢٤ جندي من جنود الإسرائيلين وإبعادهم عن الأراضي الفلسطينية، حيث جاء الدعم عن طريق نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشور قائلًا " طبعًا مبهورين وفخورين ومنتظرين وبنقول يارب بس كدا مؤقتًا، ٧أكتوبر١٩٧٣..٢٠٢٣م"

آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله السينمائية فيلم “ دولارات دولارات” والتي يعُرض في هذا الوقت بدور العرض.

أبطال فيلم “ دولارات دولارات”

شارك في بطولة فيلم “ دولارات دولارات” الفنان القدير صلاح عبد الله والفنان ناضل الشافعي والفنانة راند البحيري والفنان علاء مرسي والفنانة منة فضالي والفنان طاهر أبو الليلة والفنانة أمينة والفنانة القديرة هالة فاخر والفنان مدحت تيخا والفنان حسن عبد الفتاح والفنان محمود حافظ والفنان القدير ياسر علي ماهر والفنان إبرام سمير والفنان القدير صبري عبد المنعم وغيرهم من الفنانين والفنانات.

فيلم دولارات دولارات

و في الجانب التليفزيوني كانت آخر أعمال النجم صلاح عبد الله هو مسلسل “ سفاح الجيزة” والذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات التويتر، وأشاد الجمهور بالمسلسل إشادات ساحقة.

أبطال مسلسل “ سفاح الجيزة ”

شارك في بطولة مسلسل “ سفاح الجيزة” الفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة القديرة حنان يوسف والفنان أحمد فهمي والفنانة داليا شوقي والفنانة جيهان الشماجرجي والفنانة ركين سعد و الفنان باسم سمرة وعدد من نجوم الفن.