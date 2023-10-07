المجد للمقاومة.. جمال عبد الناصر يوجه الدعم للشعب الفلسطيني بعد عملية طوفان الأقصى

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان جمال عبد الناصر على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2023.

منشور جمال عبد الناصر

ونشر جمال عبد الناصر مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: فلسطين تثور.. وغزة ترسم وجهأ جديدأ للمقاومة..اللهم نصرأ قريب.. وإنتفاضة لا تتوقف.. وحقأ يعود إن شاء الله.. فلسطين عربية ٧ أكتوبر". ٢٠٢٣



وعلقت متابعة على منشور جمال عبد الناصر تعترض فيه عليه، وقالت: استاذ جمال أرجوك متفرحش ولا تدعم اللي بيحصل ده لان الموضوع كده مايطمنش على مصر لأن لا دول ولا دول بيجي من وراهم خير، وليرد عليها جمال عبد الناصر قائلًا: نعي ذلك جيدًا..والشعب الفلسطيني قادر على أن يستجيب له القدر.. والمجد للمقاومة.

نتائج طوفان الأقصى

أكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

آخر أعمال جمال عبد الناصر

يذكر أن آخر أعمال جمال عبد الناصر كان مشاركته في مسلسل رسالة الإمام الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته، وهو من بطولة خالد النبوي، خالد أنور، نضال الشافعي، نور محمود، سلمى أبو ضيف، أروى جودة وعدد كبير من الفنانين، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو.