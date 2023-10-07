"اللهم سدد رميهم".. حنان ترك تدعم الفلسطنيين بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها بصورة للقدس بعد حركة طوفان الأقصى، تدعم بها الفلسطنيين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “حنان” على الصورة قائلة:"اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم انصر عبادك على أعدائك.اللهم سدد رميهم وبارك سعيهم واحفظهم واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم فلسطين".

حنان ترك وأزمتها الأخيرة

كانت قد أعلنت الفنانة حنان ترك، مؤخرًا عن استغلال بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسمها، حيث أطلت على جمهورها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "قالت خلاله:” فى صفحات كتير بتتكلم باسمي، وأنا غير مسئولة عنها حبيت أعملكم فيديو مباشر من صفحتي الرسمية على فيس بوك للتوضيح".

وفى نفس السياق كانت الفنانة حنان ترك أعربت عن مدى حزنها بسبب تصديق أصدقائها لمنشورات تداولتها صفحات مزيفة منتحلة شخصيتها وعلقت من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلة: "صعبت عليا نفسى أوى إن ناس صحابى زعلوا منى عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى أنا ما ليش علاقة بيها وعمرى ما قلتها، وقلت معقولة نسيونى للدرجة دى وممكن يفتكروا انى قلت الكلام ده، وأخدت على خاطرى منهم ولكن الحمد لله ان ربنا نصفنى وقدرت اوثق الصفحة بتاعتى".

حنان ترك وإعتزالها الفن والعودة

بعد وفاة صديقها الفنان الجميل علاء ولى الدين سنة ٢٠٠٣ ظلت فترة طويلة تعانى من فقدانه ثم أخذت فكرة الإعتزال وإرتدائها الحجاب ولكن سرعان ما عادت إلى الوسط الفنى بعد عام واحد من الاعتزال ولكن ب ارتدائها الحجاب لتلعب بطولة مسلسل " أولاد الشوارع "

وفى عام ٢٠١٢ قررت إعتزال الفن كن هلال اتصال هاتفى فى أحد البرامج بعدما قدمت مسلسل " الأخت تريز " وأشارت ان الفن يتعارض مع الحجاب وإنه ا تعيش فى صراع دائما.



وفى رمضان عام ٢٠١٨ عادت مرة أخرى من خلال مسلسل إذاعى ذات طابع دينى " صدق رسول الله " وتدور قصته حول شرح الأحاديث النبوية، وكانت تلعب دور أم الطفل حمزة، وأشارت في تصريحات سابقة لها أنها كانت أعلنت من قبل إعتزالها التمثيل وليس الفن أو الأعمال الكرتونية.

أبرز أعمال الفنانة حنان ترك

تنوعت أعمالها ما بين الأعمال التليفزيونية والسينما والأعمال المسرحية حيث قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية من ضمنها: المال والبنون، البلياتشو، نصف ربيع الآخر، وأما عن الأعمال السينمائية فقدمت: تيتو، حرامية ف تايلاند، شباب على الهوا، سهر الليالى، اخر ايام الارض، كلام فى الحب، قص ولزق، اسماعيلية رايح جاي، وقدمت للمسرح: أنا والبنت حبيبتي، خد بالك من عيالك، لأ بلاش كدة".