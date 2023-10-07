بهذه الطريقة.. محمد ممدوح يحتفل بطوفان الأقصى

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه النجم محمد ممدوح رسالة دعم للفلسطينيين بعد حركة طوفان الأقصى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

ونشر “محمد” صورة للصواريخ الفلسطينية وعلق على الصورة قائلا:"وما النصر الا من عند الله، الله اكبر عليكم والله".

آخر أعمال محمد ممدوح السينمائية

شارك الفنان محمد ممدوح، مؤخرًا بفيلم "وش في وش" الذي يتم عرضه في دور السينمات ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

قصة العمل

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.

من هم أبطال فيلم “شقو”؟

من ناحية أخرى، يشارك محمد ممدوح يشارك أيضا في فيلم “شقو” الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

آخر أعمال محمد ممدوح الدرامية



شارك محمد ممدوح مؤخرًا في رمضان الماضي خلال مسلسل "رشيد" المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: ريهام عبد الحكيم،وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.

محمد ممدوح يتعاون مع منى زكي من جديد

يذكر أن الفنان محمد ممدوح تعاون مع الفنانة منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن" وشارك في بطولته كل من محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.