بصورتين الفرق بينهما 50 عام.. محمد أنور يدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان محمد أنور على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2023.

ونشر محمد صورتين الفارق بينهما مرور 50 عامًا مابين نصر 6 أكتوبر واليوم لما حدث فيه فلسطين وكانت الصورتين إحداهما جندي مصري يسحب جندي اسرائيلي في حرب أكتوبر عام 1973 والثانية من أحداث اليوم في فلسطين وأحد جنود المقاومة يسحب الجندي الاسرائيلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: ٦ اكتوبر ١٩٧٣

٧ اكتوبر ٢٠٢٣

نتائج طوفان الأقصى

أكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

آخر أعمال محمد أنور



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور كان مشاركته في فيلم مستر إكس وتدور قصة وأحداث فيلم مستر إكس في إطار من الكوميديا الإجتماعية حول فكرة الـ إكس السابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة، ويجسد أحمد فهمي دور جديد إذ أنه كون عصابة من أجل أن ينتقم الرجال من السيدات، اللائي تظلمهم، ثم تنشأ قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين مع الفنان أحمد فهمي، منهم: هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بيومي فؤاد، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، وبسنت النبراوي،الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.