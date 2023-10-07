صبا مبارك تدعم المقاومة الفلسطينية على طريقتها الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت النجمة صبا مبارك عن فرحتها بحملة طوفان الأقصى، وذلك بنشر صورة لشخص يرفع علم فلسطين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “صبا” على الصورة قائلة:" فلسطين" مما أثار تفاعل العديد من متابعيها.

آخر أعمال الفنانه صبا مبارك

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك في مسلسل "ليلة السقوط" وهو مسلسل عراقي بطولة كل من: الفنان طارق لطفي، والفنان باسم ياخور، والفنانة صبا مبارك، والفنانة كندة حنا، والفنان ميلاد يوسف، والفنان ذو الفقار خضر، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج ناجي طعمي وتأليف مجدي صابر.

من هم أبطال مسلسل سوتس؟





وشاركت صبا مبارك مؤخرًا في مسلسل "سوتس"، والذي تم عرضه في ابريل 2022،وكان بطولة كلًا من آسر ياسين، أحمد داود، محمد شاهين، ريم مصطفي، تارا عماد، والعديد من النجوم، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف محمد حفظي.



ودارت أحداثه في إطار من درامي حول آدم وهو أحمد داود والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة، حينما يكشف سره للمحامي زين وهو الفنان آسر ياسين، ومعا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.

أبطال مسلسل "توبة "

وشاركت أيضًا في مسلسل "توبة "هو مسلسل تم عرضه في إبريل 2022، وهو بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، مصطفى أبو سريع، مروة الأزلي، وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج أحمد سعد وتأليف أحمد حلبة.



ودارت أحداثه في إطار درامي حول بعد أن ترك ماضيه المشين وقرر الاستقرار في مدينة جديدة لبدء حياة نظيفة، تنقلب حياة الشاب توبة عندما ينكشف سره مع ظهور شخص من ماضيه واتحاده مع ألد أعدائه.

نبذة عن صبا مبارك

فنانة أردنية تمتلك مسيرة ثرية في السينما، التلفزيون والمسرح عبر دول العالم العربي، التحقت صبا بكلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك ثم تحولت إلى دراسة المسرح والإخراج، وكانت انطلاقتها من خلال المسلسل الاجتماعي الأردني قمر وسحر، لتفرض موهبتها على الساحة العربية وتشارك في بطولة عدد من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل. وعبر مسيرتها فازت صبا بالعديد من الجوائز على المستوى العربي والدولي، منها جائزة تايكي لأفضل ممثلة أردنية وعربية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط الآن بإيطاليا. وتقوم صبا مبارك بالإنتاج الفني أيضًا، ففي 2011 أطلقت شركة الإنتاج الأردنية Pan East Media.