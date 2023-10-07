ربنا ينصركم.. علي الطيب يوجه رسالة دعم للشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان علي الطيب على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2023.

ونشر علي الطيب مقطع فيديو أثناء تحضيرات جنود المقاومة للهجوم على اسرائيل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا:رجالة فلسطين الأبطال.. ربنا ينصركم ويحافظ عليكم

الله أكبر

نتائج طوفان الأقصى

أكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

آخر أعمال علي الطيب

يذكر أن آخر أعمال علي الطيب كان مشاركته في مسلسل الوصاية الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه واشادات كبيرة من الجمهور، في إطار درامي، تدور أحداث المسلسل حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

ومسلسل الوصاية من بطولة منى زكي، محمد دياب، رشدي الشامي، وعدد كبير الفنانين، وتأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.