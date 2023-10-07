فن ومشاهير

بعد سفاح الجيزة والهرشة السابعة.. سمر طارق تفوز بجائزة سيد حجاب للشعر الغنائي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - توجت المطربة سمر طارق بجائزة سيد حجاب للشعر الغنائي لعام 2023، في سابقة جديدة من نوعها للمهرجان الشعري.

 

فوز سمر طارق بجائزة الشعر الغنائي  


وجاء اختيار سمر طارق لتكون أول مطربة تنال جائزة الشعر الغنائي لأفضل أغنية لهذا العام وذلك عن تأليفها وغنائها وتلحينها أغنية "برحيلي".

2f47bdcf61.jpg
b6d08b4e12.jpg
a055bafd85.jpg
e005790db4.jpg


وحصدت سمر درع التكريم لعام 2023 خلال حفل المهرجان الشعري العريق الذي أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالتزامن مع احتفالية خاصة بالذكرى الـ83 لميلاد شاعر مصر الكبير سيد حجاب.

 


ويأتي تتويج سمر بالجائزة وسط انتعاشة غنائية تعيشها مؤخرا عقب تصدرها تريندات منصات التواصل الاجتماعي بأغنية "عتمة"، تتر مسلسل "سفاح الجيزة" للنجم أحمد فهمي، الذي تربع على عرش التريند طوال الأسابيع الماضية، عقب نجاحها من قبل بأغنية "لو" التي عرضت في مسلسل "الهرشة السابعة" للنجمة أمينة خليل.


وتنشغل سمر طارق حاليا في التحضير لجولة حفلات غنائية عالمية تقتحم بها السوق الأوروبية لأول مرة، عبر حفلتين بين بريطانيا والسويد، تعقب جولة حفلاتها في السعودية التي شاركت خلالها في مهرجان "ميدل بيست" الذي جمع نخبة من نجوم العالم، منهم برونو مارس وديفيد جيتا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا