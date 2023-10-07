إياد نصار يوجه رسالة دعم للفلسطينيين.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم إياد نصار جمهوره فرحته بالحركة الفلسطينية “طوفان الأقصى”، وذلك بنشر صورة القدس عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق “نصار” على الصورة قائلا: "إن نصر الله قريب".

آخر أعمال الفنان إياد نصار السينمائية

يذكر أن آخر أعمال إياد نصار السينمائية، فيلم "11:11، وشارك في بطولته كل من محمد الشرنوبى، غادة عادل، إنجى المقدم، عمر الشناوى، نور إيهاب،هند عبدالحليم، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.

قصة فيلم 11.11

تدور أحداث الفيلم حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، كل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة قرارات غاية في الصعوبة.

فيلم 11.11

آخر أعمال إياد نصار الدرامية

يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل وش وضهر الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد VIP، والمسلسل بطولة كلًا من إياد نصار، ريهام عبدالغفور، إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محسن منصور، محمود قابيل، والمسلسل من تأليف أحمد بدوي، وإخراج مريم أبو عوف.

قصة مسلسل وش وضهر

يدور مسلسل وش وضهر في إطار من الدراما، وبعد أن يسرق أموالا من الشركة التي يعمل بها، يسافر جمال ويبدأ العمل طبيب باسم مزيف، ولكن الممرضة التي يوظفها تخفي هي الأخرى سرا مهما.

مسلسل وش وضهر

مشاركة إياد نصار في مسلسل ستهم

كما شارك في مسلسل "ستهم" بطولة روجينا، وإياد نصار،وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، بالإضافة إلي المنشد ياسين التهامي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مشاركة إياد نصار في مسلسل الأختيار 3

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بدور مبروك الذي قام بتجسيد الشخصية في الأختيار 2، وذلك في مسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.