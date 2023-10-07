"لا للاحتلال الظالم".. بهذه الكلمات راغب علامه يدعم الفلسطنيين

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه النجم راغب علامه رسالة دعم للفلسطينيين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق “علامة” قائلا:"الف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل … لا للاحتلال الظالم..".

https://x.com/raghebalama/status/1710555716413538364?s=20

آخر أعمال النجم راغب علامة

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية استمارة 6 من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

كلمات أغنية استمارة 6

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة،بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه إسـتمارة 6

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

مِش وَاخداني الـجَـلَالَة بَس شَايِف نَـفسي حَـالَة

أنـا أكَـمِّـل أي حـاجَـة بَس أنا مَا أبقَاش كِـمَالَة

‏‎وبَـراعي اللي يـراعِيني وِبـالمحـبَّة أديلُه عــــيني

‏‎بَس كمان فِي المِلاوعَة أنا مَا عَنديش يَا أمَّه ارحَمِيني

مِش وَاخداني الـجَـلَالَة بَس شَايِف نَـفسي حَـالَة

أنـا أكَـمِّـل أي حـاجَـة بَس أنا مَا أبقَاش كِـمَالَة

‏‎وبَـراعي اللي يـراعِيني وِبـالمحـبَّة أديلُه عــــيني

‏‎بَس كمان فِي المِلاوعَة أنا مَا عَنديش يَا أمَّه ارحَمِيني

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة،بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه اِسـتمارَة سِــتَّـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة