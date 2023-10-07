بأبيات شعر فلسطيني.. مفيد عاشور يدعم فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان مفيد عاشور صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يدعم من خلالها الفلسطينون بعد حركة حماس طوفان الأقصى.

وكتب “مفيد” قائلا: "أناديكم أشد على أياديكم..أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي

يتيما، عاريا، حافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب فوق قبور أسلافي

أناديكم... أشد على أياديكم مقطع من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد.".

أخر أعمال النجم مفيد عاشور

يشارك الفنان مفيد عاشور فى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، ويقدم شخصية الشيخ يحيي، ربما تكون مساحة دوره في العمل ليست كبيرة لكنه بمجرد ظهوره علي الشاشة تجد نفسك تشاهد ممثلًا متألقًا كل كلمة تخرج من فمه لها معني وحساب وكل جملة لها إحساس مفعم بالمشاعر حسب الموفق، عينيه تمثل ووجهه يمثل وكل لغة جسده يستخدمها في مشاهده التي يظهر فيها.

الفنان مفيد عاشور ومسيرته الفنية

الفنان مفيد عاشور تاريخ حافل من الأدوار المهمة ومسيرة فنية ثرية ومتنوعة حملته إلى لقب "الفنان المبدع "، فهو ممثل يجيد أداء كل الأدوار التى تسند اليه، وهو من الفنانين الذين يعطون لأي دور يقدمونه ثقلًا كبيرًا، وإضافة إلي ذلك هو منم الفنانين المشخصاتية فقد شخص من قبل شخصيات شهيرة منها دور الرئيس السادات مثلا في مسلسل "إمام الدعاة"، كما جسد شخصية شيخ الأزهر في مسلسل "الاختيار 3".

لمحة عن الفنان مفيد عاشور

الفنان مفيد عاشور بدأ حياته الفنية في الثمانينات من خلال عدد من الأعمال مثل مسلسل (رحلة السيد أبو العلا البشري 1985) من بطولة الفنان الكبير (محمود مرسي)، (ليلة القبض على بكيزة وزغلول)في 1988، ومنذ الصغر كان يشارك بكل نشاط في الأعمال المسرحية التي كانت تعرض في المسرح المدرسي في المدرسة الابتدائية، تخرج في كلية الهندسة الالكترونية بمنوف وبعدها درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه بشهادة بكالوريوس في التمثيل عام 1990، وفترة التسعينات كانت من أكثر المراحل الفنية ازدهارًا في مسيرته حيث شارك فيها في عدد كبير من الأعمال وتنوعت أدواره بشكل كبير، وعام 2003 قدم دورًا هامًا في مسيرته عندما جسد دور الرئيس السابق (محمد أنور السادات) في مسلسل (إمام الدعاة) الذي يجسد حياة الشيخ الراحل (محمد الشعراوي)، ومن المسلسلات التي شارك فيها من قبل: بنت القبايل، الوجه الآخر، ظرف أسود، سلسال الدم2، الركين، الاختيار3، وفي السينما شارك فيه: آه يا بلد آه، امرأة آيلة للسقوط، ليلة القبض علي بكيزة وزغلول، دماء علي الأسفلت، مراهقون ومراهقات.