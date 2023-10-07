بآية قرآنية.. أكرم حسني يوجه الدعم للشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أكرم حسني على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2023.

ونشر أكرم حسني صورة لشاب يرفع علم فلسطين في القدس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ

طوفان الأقصي

نتائج طوفان الأقصى

وأكدت الصحة الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.



آخر أعمال أكرم حسني



يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني كان مشاركته في فيلم العميل صفر فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن، يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن وشخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة، على رأسها التخفي والتنكر.. العميل صفر يجد نفسه أمام مهمة تأمين شخصية مهمة هي وابنتها القادمتين إلى البلاد لمدة 48 ساعة، ويواجه عصابة محترفة تسعى لخطفها مقابل طلب مبلغ مالي ضخم، لكن المصادفة دائمًا ما تكون حليفة العميل صفر وتنقذه من فشل المهمة.