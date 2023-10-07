نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الا أن نصر الله قريب.. هكذا عبير صبري دعمت الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة عبير صبري، على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

ونشرت عبير صبري صورة لشاب يرفع علم فلسطين في القدس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا: الا ان نصر الله قريب طوفان الأقصى فلسطين غزه

نتائج طوفان الأقصى

أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم السبت، إنه ارتفع عدد القتلى إلى 250 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.



آخر أعمال عبير صبري



يذكر أن آخر أعمال عبير صبري كان مشاركتها في مسلسل جميلة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، تدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.