نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يعلق على الأوضاع السائدة في فلسطين: "ستظل صامدة وتبقى لشعبها المظلوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المطرب راغب علامة على أن يوجه التحية للشعب الفلسطيني عقب الأحداث الدائرة حاليًا والحرب القائمة بين فلسطين وإسرائيل، وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم".

تعرض راغب علامة للهجوم

تصدر اسم راغب علامة التريند أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفاته المثيرة للجدل كما تعرض للهجوم الكبير من خلال خاصية "التعليقات"، وبدأت القصة عند ظهوره مع السفير العراقي وزوجته حيث إنه نشر عدة صورة من الزيارة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلًا: " ‏شكرًا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد

حيدر منصور العذاري، وزوجته السيّدة ميسم الربيعي، على هذه الإستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والإستقبال الطيّب، أسعدني جدًا لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى هجوم شديد على راغب علامة وإلى زوجة السفير العراقي بسبب قربها من "علامة" في الصور دون وضع مسافة فاصلة بينهم بالإضافة إلى نظراتها الودية له

مما جعل غضب الرواد يثير بشكل كبير ويعلقون على هذا الأمر بتعليقات ساخرة مثل" هي دي زوجة راغب علامة ولا أيه" و"أزاي السفير يسمح لها تقف جمبه كده" وانتشر الأمر وتضخمت الأزمة حتى أن وزارة الخارجية استدعت السفير بعد هذة الواقعة.

يذكر أن راغب علامة لم يتجاهل هذة الواقعة بل كان رده على هذة الشائعات والسخرية من خلال برنامج تفاعلكم فقال: "تربطني علاقة صداقة بالسفير وعائلته.. اتقوا الله".

ولم يفت أسبوع على الواقعة، وتصدر اسم راغب علامة التريند مرة آخرى بعد ظهوره مع راقصات بشكل غير لائق من حفله الأخير في الساحل الشمالي، إذ هو نفس السبب

الذب ورطه من قبل وهو "الظهور مع النساء بشكل مثير للجدل"، وبعد تكرار هذا الأمر شن الجمهور عليه هجوم شديد وأنهالت تعليقات السخرية مثل "الله يكون في عون مراته" و"هي مراته فين من كل ده مره مرات السفير ومرة الراقصة" وقالت آخرى "كبر ومش بيحترم سنه" وقال آخر: "كان مريض وكان طالب يدعولة بالشفاء وحصل ربنا نجاة من المرض ليستمر ف العوج ربنا يهدي"

وعلق أحد الرواد وقال: "لمًا بيخف نجم اي فنان بيستعين بجيل الشباب يشيلوا الحفله معه ويعملولها قيمه لإنه لحاله ما عادوا يركضوا عليه متل اول طيب خلص صار عندك ثروه اعتزل واعطي مجال لغيرك".

