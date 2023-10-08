نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم شيري عادل وطارق صبري.. نجوم تخلوا عن العزوبية في أكتوبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دائمًا ما يطلق الرواد على شهر أكتوبر أنه شهر الوقوع في الحب لعدة أسباب مختلفة منها إيمانًا بالأسطورة الصينية التي تنص على ذلك وسبب آخر وهو أجواءه الرومانسية ونسماته الرقيقة التي تلمس قلوب العشاق وتساقط في ذلك الوقت

كما يشتهر شهر أكتوبر كذلك بأنه شهر الشموع المعطرة التي تضفي أجواء رومانسية في كل مكان، وبالتزامن مع هذة الأجواء حرص عدة فنانون في الوسط الفني أن يوثقوا بداية حياتهم في هذا الشهر من السنة الماضية ويدخلوا عش الزوجية مع شركاء حياتهم ومنهم من اختار أشخاص من داخل الوسط الفني ومنهم من اختار من خارجه وفي هذا التقرير سنرصد لكم كافة التفاصيل:



شيري عادل وطارق صبري

عم الفرح والسرور على الوسط الفني بعد أن خرجا الثنائي عن صمتهم وأعلنا عقد قرانهم مؤخرًا في أجواء عائلية وانهالت تعليقات التهنئة عليهم سواء من زملائهم الفنانين أو من جمهورهم، وذلك بسبب حب الجمهور الشديد لكل منهم على حدى ووصف شيري بإنها من أرق الفنانات بالوسط الفني كما نال طارق نصيبه من المدح هو الآخر

وظهرت بداية التكهنات بعلاقتها بعد ظهورهم معًا في العديد من المناسبات الفنية وغيرها وكان آخر ظهور لهما معًا أثناء حضورهما مسرحية زقاق المدق برفقة "دنيا عبد العزيز" وزوجها، أما عن اجتماعهم في أعمال فنية فـ اجتمع الثنائي لأول مرة في مسلسل "بنات خارقات" من بطولة يسرا اللوزي.

يذكر أن مسلسل "جروب الدفعة" هو آخر أعمال شيري عادل وهو من إخراج محمد عبدالسلام، تأليف هاني سرحان، ويشارك في هذا العمل كلًا من "شيرين عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمه داود، ماركو إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، محمد عادل".

يدور أحداث مسلسل "جروب الدفعة" حول مجموعة من الطلاب المتواجدين في إحدى الجامعات، وتبدأ بينهم أحداث كثيرة، والعديد من المشكلات التي تواجه الشباب داخل الجامعة.

أما آخر أعمال الفنان طارق صبري هو مسلسل " الأختيار ٢" الذي جسد فيه دور "خيرت السبكي" بجانب نخبة من النجوم الذي قاموا ببطولة المسلسل على رأسهم أحمد مكي وكريم عبد العزيز.



جيلان علاء وعز شهوان

أطلق عليهم الرواد الثنائي الأخف ظلًا في الوسط الفني حيث لقى خبر زواجهم صدى كبير لدى الجمهور، وبدأت القصة بعد أن أحبهم الجمهور سويًا بعد دويتو "قالك إية مش بتاع جواز" وظهرا في حلقة مع منى الشاذلي وبعد فترة قصيرة أعلنوا خطبتهم، ثم أقامو مراسم الزواج منذ أيام وحضر حفل الزفاف عدد كبير من المشاهير في جو ملئ بالسرور، ثم حلوا مرة آخرى في ضيافة منى الشاذلي ليسردوا تفاصيل علاقتهم فقال عز: "اللي حصل أحنا وقاعدين في الحلقة حصل كهربا ويوم ما مشينا من هنا ووصلتها فضلت طول الطريق أقول لنفسي هقولها انهاردة ولا بكره، ولما وصلتها تحت البيت الساعة 1 بالليل قولتلها بحبك وعايزة اتجوزك"

وتابع: "ولكنها رفضت لأنها مش عايزة تتجوز" وأكملت جيلان: "رفضت عشان كنت خايفه من الفكرة لان تجاربي مكنتش احسن حاجة وكنت فاكراه بيهزر اصلا مش معقول هتبقي نهاية سعيدة، وبعدها بشهرين رجعنا صحاب وقالي مش عايز اخسرك وفي يوم كنا بنفطر قولتله عايزه اقولك حاجه انا بحبك".

يذكر أن آخر أعمال جيلان هو مشاركتها في مسلسل "طير بينا يا قلبي" من بطولة هالة فاخر وأحمد صيام وريم مصطفى ونور محمود وريما مصطفى وسليم مصطفى وعدد آخر من النجوم.

إلهام عبد البديع ووليد سامي

عقد الثنائي عقد قرانهم أول أمس، حيث نشرت إلهام صور عقد القران من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت "الحمد الله كتب الكتاب"، وبدأت القصة بعد ما أعلن الملحن وليد سامي خطوبته عليها في عيد الحب الماضي، من خلال تواجدهم في حفلة المطرب إيساف بساقية الصاوي، حيث قال أن قصة حبهم بدأت بعد تعاونهم مع بعضهم في أغنية "مش رجولة" التي طرحتها الفنانة إلهام عبد البديع ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" قصة ويبقي الأثر، وعلى الرغم أنه أعلن عن انفصالهم في وقت سابق من خلال منشور قال فيه: "كل شيء قسمة ونصيب، أنا والفنانة إلهام عبد البديع مافيش ما بنا أي حاجة، وربنا يكرمها ويكتبلها الخير في كل اللي جاي، وأنا هبعد عن المزيكا وكفاية أوي لحد كده، وشكرًا لكل حد ساعدني ولو بكلمة".ولكن قام الملحن وليد سامي بحذف المنشور بعد دقائق من نشره على صفحته الرسمية على" فيس بوك" وعادو لبعضهم مرة آخرى.

سالي عبد السلام وزوجها

تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام التريند بعد أنكشفت سالي عن هوية زوجها ونشرت صورهم وكتبت: "حبيتك وبحبك على طول، وهتعرفوا هو مين؟، وبيشتغل ايه؟، وكله قريب بإذن الله، بس طالبه منكم دعوات كتير قوي، بارك يارب، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير، سكينة ومودة ورحمة وطول العمر، يارب، رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر، انت رزقي يا مؤمن اللهم بارك"، وأنهالت تعليقات المباركة والتهنئة، وحازت إطلالتها حازت إعجاب جمهورها بشكل كبير جدًا، وأرتدت سالي فستان زفاف طويل ومجسم "أوف شولدر" ويحتوي على تطريز رقيق وبسيط وأعتمدت طرحة الزفاف الطويلة لتعيش أجواء ليلة العمر ولم تتكلف في الاكسسوارات بل اكتفت بوضع تاج فقط وأسوره في يديها دون وضع أي قلادة تزين عنقها وأكتفت بالفستان لتجعل إطلالتها رقيقة ومناسبة لذوقها وجاءت الصور بعدسة كريم مسلم، ثم نشرت صورها من شهر العسل مع زوجها وهي تؤدي مناسك العمرة واحتفلت بعيد ميلاد زوجها مؤخرًا وكتبت: "هابي بيرز داي مومو يارب خير الدنيا والأخرة كله ليك يا طيب، الطيبون للطيبات يا مؤمن، يجعلنا سند وضهر وعون لكل محتاج ونعيش نقضي حوائج الناس وربنا يراضينا ويدينا من فضله يا طيب يا جدع، يارب يبعد عنا كل شر ويرزقنا من فضله".