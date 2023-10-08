نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راندا البحيري تُساند أهالي فلسطين بآية قرآنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساندت الفنانة راندا البحيري، أهالي فلسطين وذلك بعد نصرهم اليوم على الجنود الإسرائيليين ومقتل ٢٤ جندي من جنود الإسرائيلين، وإبعادهم عن الأراضي الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى حيث استشهدت دعمها بآية قرآنية "

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ واللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

صدق الله العظيم

طوفان الأقصي"

آخر أعمال الفنانة راند البحيري

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة راند البحيري السينمائية فيلم “ دولارات دولارات” والتي يعُرض في هذا الوقت بدور العرض.

راندا البحيري

أبطال فيلم “ دولارات دولارات”

شارك في بطولة فيلم “ دولارات دولارات” الفنان القدير صلاح عبد الله والفنان ناضل الشافعي والفنانة راند البحيري والفنان علاء مرسي والفنانة منة فضالي والفنان طاهر أبو الليلة والفنانة أمينة والفنانة القديرة هالة فاخر والفنان مدحت تيخا والفنان حسن عبد الفتاح والفنان محمود حافظ والفنان القدير ياسر علي ماهر والفنان إبرام سمير والفنان القدير صبري عبد المنعم وغيرهم من الفنانين والفنانات.

فيلم دولارات دولارات وأبطاله

و كان يسبقه ب ٧ شهور فيلم آخر لها وهو فيلم “ ساحر النساء” والتي شاركها في البطولة الفنان محمد سليمان والفنانة ندي بسيوني والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز و الفنان محمد الصاوي والفنان حلمي فودة وغيرهم.