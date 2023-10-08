نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب توفيق يدعم شعب فلسطين بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان إيهاب توفيق على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2023.

ونشر صورة العلم الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا: "قلوبنا مع إخواننا في فلسطين

النصر لكم بإذن الله.. ورحم الله الشهداء الأبرار".

نتائج عملية طوفان الأقصى

أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 250 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى حتى الآن التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.



فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.



فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.





إيهاب توفيق يروج لأغنية أيوه يا غشاش



روج الفنان إيهاب توفيق لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم أيوه يا غشاش، والتي من المقرر طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

حيث شارك الفنان توفيق جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الترويجي لأغنيته الجديدة أيوه يا غشاش، وعلق قائلًا: "أيوه يا غشاش قريبًا".



أخر أعمال إيهاب توفيق





يذكر أن أخر أعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية ولا حاجة والتي طرحها في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير.

كلمات أغنية ولا حاجة لـ إيهاب توفيق

أنتي عارفة الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة

أنتي عارفه الحب حرّك فيا ايه

ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة

أنا مبسوط كده

أنا مرتاح كده

والنفسية تمام

ومفيش أجمل من كده

بعمل اللي في نفسي

عايش واحد مع نفسي

وبقولك من الأخر

سيبيني أخد نفسي

انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه

ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة

أحب أعيش وأنا رايق

معرفش أكون حزين

ولا حد يقولي فينك

ولا حتى جاي منين