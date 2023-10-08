نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الكلمات ويزو تنعي نجم المسرح محمد بطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة ويزو، خلال صفحاتها الشخصية على فيسبوك، وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي الذي وافته المنيه اليوم داخل أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض الذي كان يعاني منه في الساعات الماضية.

ويزو تنعي وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي

وكتبت: "لاحول ولاقوه الابالله ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه ويلحقنا بيك على الايمان ويسكنك الفردوس الاعلي من اطيب وانضف وارقي الشخصيات اللى اتشرفت واشتغلت معاه ربنا يرحمك يابطاوي ويصبر اهلك ومراتك وبنتك ويتولاهم برحمته اللهم اني اسالك حسن الخاتمة اللهم ردني اليك رددا جميلا انا وكل المسلمين اجمعين.

وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي

ومن ناحية اخري، توفي محمد بطاوي صباح اليوم داخل أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض الذي كان يعاني منه في الساعات الماضية، كان تم نقله فجر اليوم السبت، لأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد شعوره بألم في القلب، والذى تعرض لحالة إغماء بعدها بفترة قصيرة، من المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الشاب محمد بطاوي، من محافظة الفيوم عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنه بنفس المحافظة.

من هو محمد بطاوي؟

محمد بطاوى ممثل بفرق السامر وأيضا بفرقة مسرح مصر، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، دخل مجال التمثيل عام 2007 وشارك في مسلسل الإمام الشافعي، كما شارك عام 2016 في مسلسل راجل وست ستات الجزء العاشر، شارك أيضا في مجموعة من الأعمال التلفزونية وهي خلصانة بشياكة، مع أحمد مكي، ومسلسل سك على أخواتك مع علي ربيع، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل بـ 100 وش، ومسلسل شغل في العالي، تعاون مع الفنان أشرف عبد الباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينهم "البنك سرقوه"، ومسرحية "اللوكاندة"، شارك بطاوي في موسم دراما رمضان الماضى في مسلسلي "1000 حمدلله على السلامة" بطولة يسرا، و"حضرة العمدة" بطولة روبي، تزوج منذ 3 سنوات، وحضر حفل زفافه الفنان أشرف عبد الباقى ودكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إضافة إلى زملائه بالمسرح.

آخر أعمال ويزو

ويذكر ان آخر أعمال ويزو هو فيلم أخي فوق الشجرة، والعمل من بطولة الفنان رامز جلال، وضم الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم: نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم أخي فوق الشجرة

ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي حول قصة شاب إنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

