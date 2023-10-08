في عيد ميلاد مات ديمون.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - مات ديمون فنان بالفطرة، استطاع أن يعلم نفسه بنفسه، ويوصل إلى أعلى القمة، ويحصد على جوائز عالمية متعدد، ويصبح من مشاهير هوليود، مات ديمون أسطورة لا تنتهي من الإبداع والتفوق.

يصادف اليوم الأحد ذكرى ميلاد الممثل الأمريكي الشهير مات ديمون “Matt Damon” الذي يبلغ من العمر الـ 53، وهو من مواليد مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الذي ولد في 8 أكتوبر عام 1970 لأب يعمل بالعقارات وأم تعمل كأستاذة في التعليم الطفولي المبكر، والذي انفصلا عن بعضهما البعض وهو في سن الصغر.

كيف بدأ مات ديمون محطاته الفنية؟



بدأ مات ديمون رحلته في الفن بفيلم Mystic Pizza ثم يليه فيلم “Ben Affleck” حينما قدم الاثنان فيلم Good Will Hunting عام 1997 مع النجم الراحل روبين ويليامز “Robin Williams” الذي حاز الأخير بصدده على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساند، أما الصديقان فتقاسما جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.

عمل ديمون مع مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي، وريدلي سكوت وكريستوفر نولان، وستيفين سبيلبيرج، وغيرهم من المخرجين.



قدم مات ديمون مشوار فني متميز ملئ الإبداع سواء كانوا السينما أ والتليفزيون، على رأسهم سلسلة أفلام جاسون بورن “Jason Bourne” التي تدور في عالم الجريمة والأكشن والتي تعتبر من أهم محطات ديمون التمثيلية.

يبرز دوت الخليج الفني أبرز أفلام مات ديمون



فيلم The Departed

“كولين سوليفان” يعمل ضابطًا في مكافحة المخدرات وفي الوقت نفسه يعمل كعميل سري لصالح “فرانك كاستيللو” تاجر المخدرات الكبيرمما يجعل بعضًا من ضباط المكافحة يشكون في أمره فيقومون بتعيين ضابطًا آخر تم فصله بسبب أمور ما وهو “بيللي كوستجان” للعمل مع رجال “كاستيللو” ولكن لحساب الشرطة.

فيلم The Talented Mr. Ripley

يصطنع “توم ريبلي” معرفته بـ “ديكي” ابن المليونير الشهير “هيربرت جرينليف” وعلى هذا الأساس يكلفه الأب بالذهاب إلى إيطاليا ليقنع ابنه بالعودة في مقابل مبلغ كبير من المال،وتدور الأحداث في سياق الاثارة والتشويق.





فيلم Good Will Hunting عام 1997



يعاني “ويل” من أزمة نفسية حادة تجعله محطًا لاهتمام أحد أساتذة الجامعة خصوصًا حينما تظهر براعته في حل المسائل الرياضية الصعبة، وتقديم البراهين الجديدة في علم الجبر والرياضيات وغيرها،



فيلم The Rainmaker عام 1997

تخرج “رودي بايلور” من كلية المحاماة ليجد نفسه فور تخرجه مسؤولًا عن الدفاع في قضية طفل مصاب بسرطان الدم رفضت شركة التأمين الخاصة به في تحمل تكاليف عملية إنقاذه.