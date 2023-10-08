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زينة تنشر صورا من كواليس فيلم "الإسكندراني"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تنشر صورا من كواليس فيلم "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهدها في فيلم “الإسكندراني” للمخرج خالد يوسف، والذي من المقرر عرضه قريبًا بعد الانتهاء من تصويره وجميع التحضيرات.

 

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زينة في كواليس فيلم الإسكندراني

 

وشاركت زينة جمهورها صورًا من كواليس التصوير ممسكةً في إحداها بكلاكيت فيلم الإسكندراني أمام البحر، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت على الصور قائلة: فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، من أجمل مكان في العالم الإسكندرية، وعن أجمل مدن مصر بلادي.

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دور زينة

 

وتجسد زينة خلال أحداث فيلم "الإسكندراني" شخصية فتاة إسكندرانية ويطلق عليها اسم "قمر"، وهي صاحبة شخصية وتتميز بعدد من الصفات من بينها مكافحة وقوية، كما أنها معتمدة على نفسها وشخصية عنيدة وتساعد الشخص المظلوم.


إطلالة زينة


ظهرت زينة في الصور على شاطئ البحر حيث تصور مشاهدها في مدينة الإسكندرية، وكانت تحمل في يدها "الكلاكيت" المكتوب عليه رقم المشهد، وظهرت بإطلالة كاجوال مع تنورة طويلة من اللون "البيج" وتوب أبيض وقميص وردي، أما شعرها تركته ينسدل ناعما على كتفها.

 

أبطال فيلم الإسكندراني

 

وينضم في فيلم الإسكندراني مجموعة متميزة من النجوم، ومن أبرزهم: الفنان أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، انتصار، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود الليثي، محمود حافظ، وغيرهم من ضيوف الشرف والفنانين والفيلم من إخراج خالد يوسف.

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اخر اعمال زينة

 

يذكر أن زينة شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019 وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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