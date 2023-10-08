نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب صوتي.. تفاصيل واقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا من واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل، في كواليس مسرحية سيد درويش، والتي تعود إلى يوم 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن التسريب الصوتي، انفعال ميدو، الذي قال غاضبا: «ايه يا حشرة.. يا شوية فشلة كلكم واللي فاكرين نفسكم بني آدمين وأنتم أتفه من كده بكتير.. وكل واحد عارف نفسه كويس».

تفاصيل واقعة صفع لقاء سويدان وميدو عادل

ومن جانبه، كشف المخرج أشرف عزب تفاصيل واقعة صفع لقاء سويدان وميدو عادل، في آخر ليلة عرض من مسرحية سيد درويش على مسرح سيد درويش بمنطقة الهرم،قائلا: الواقعة حصلت يوم السبت آخر ليلة عرض، كانت لقاء جايبة مستشار من النيابة الإدارية في صالة العرض، وملتزمة جدًا ومش بتخرج عن النص، رغم إنها كل يوم كانت بتخرج عن النص، وكل يوم بتقول كلام في المداري على المسرح عشان ينفعل عليها، وكل ده احنا راصدينه ومش بنتكلم فيه.

واضاف: “الواقعة حصلت قدامي أنا بس، وقفلنا الستارة على صوت لقاء سويدان، هي كانت المفروض تدخل قبل ميدو لتحية الجمهور، ولكن كانت عايزة تدخل من المكان اللي المفروض يدخل منه ميدو، وجالي ميدو قالي أستاذ أشرف خليها تدخل من مكانها، وأنا لسه متكلمتش معاها ولا قولتلها حاجة، راحت قالتله أنت قليل أوي وصغير أوي، ورد عليها ميدو قالها وانتي تافهة أوي، ومن ثم تبادلا الاشتباك لفظيا، وضربته بعدها بالقلم مرتين، وهذه شهادة لله سبحانه وتعالى”.

تعليق مخرج مسرحية سيد درويش على التسريب الصوتي لـ ميدو عادل

كما علق المخرج أشرف عزب على التسريب الصوتي لـ ميدو عادل الذي انفعل خلاله، موضحًا أنه كان منفعلًا بسبب مسئولي قاعة عرض سيد درويش في منطقة الهرم، وكان في كواليس المسرح وليس بالبروفات وليس أيضًا أمام الجمهور.

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

ويذكر ان الفنانة لقاء سويدان، قد ظهرت في مقطع فيديو قبل ساعات من واقعة صفعها لـ الفنان ميدو عادل، بعرض مسرحية سيد درويش، على مسرح البالون، تحتفل بعيد ميلاد أحد العاملين بعرض سيد درويش، وتغني له أغاني عيد الميلاد، قبل تقطيع التورتة.

وكتبت لقاء سويدان، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل، وكتبت لقاء في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير.. أنا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم 2 سبتمبر وأمام الرقابة الإدارية.. ومش حارد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون.. وماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة.. وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرا».