نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة ايمي طلعت زكريا، ذكرى وفاة والدها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت: "زي انهارده من ٤ سنين راح منى أغلى حاجه ف دنيتى بابا ربنا يرحمك ياحبيبى ويغفر لك وحشتنى أوى يابابا الفاتحة.

وكشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن علاقتها بوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا قائلة: بابا كان راجل شرقي جدًا في مواعيد معينة في البيت مفيش بيات برا مفيش أطلع رحلة مع صحابي بس في نفس الوقت صاحبي جدًا وكنت بحكيله عن علاقاتي أو حد جاي يتقدملي وكان قريب مني جدًا أنا وأخويا.

وروت إيمي طلعت زكريا، خلال استضافتها في برنامج "فيس أوف" على شاشة قناة “هي”، عن اعتزاز والدها وتعلقه لشنبه وحقيقة اعتذاره عن أدوار بسببه قائلة: بابا كان بيعتز جدًا بسبب شنبه وكان بيعتذر عن الأعمال بسببه، كان جايله دور في مسلسل أم كلثوم واعتذر عنه بسبب إن الشخصية كانت من غير شنب".

وتابعت: "ولما راح اتعالج في فرنسا بسبب الفيروس كان في غيبوبة ولما فاق لقاهم حلقوا شنبه نفسيته تعبت أكتر من ما تعب في المرض وقعد فترة متأثر جدًا لحد ماشنبه طلع تاني".

وكانت تحدثت عن فكرة تجسيد سيرته بعمل فني:'لم أقدم قصة حياته في عمل فني، لأنه متوفي من فترة قريبة وليست سنوات كثيرة، ولكن هقدم كتاب يكون دعم لكل الناس التي تعاني من مرض معين، وتتعرض للإحباط واليأس وده بالنسبالهم أخر الحياة، وهيكون الكتاب محفز ليهم في حياتهم، ورسالة ليهم ليساعدهم علي تخطي فترة المرض الصعبة التي يمرو لها، وطبعا عشان والدي يأخذ فيها ثواب، ويعملوا مثله ويتحدوا المرضة اللعين، ويكافحوا ويبقا عندها يقين وثقة بالله".