نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار تهاجم إحدى المذيعات: "دارسة إيه عشان تتكلمي في الطب النفسي والمشاكل الاجتماعية؟!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة انتصار عن استيائها من تعميم الخيانة على كل الرجال، إذ أكدت أن هذا ليس صحيحًا وأن هناك العديد من الرجال مخلصين لزوجاتهم، وعندما يقعون في الحب يكون حبهم أصعب من السيدات، كما اشارت غلى أنها تحتاج لرجل في حياتها كأي أنثى لا تستطع العيش دون رجل في الحياة حسب قولها.

تصريحات انتصار

وقالت انتصار خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: أنا محتاجة راجل في حياتي، مفيش ست مش محتاجة راجل، دا ضد الطبيعة، أنا محتاجة راجل لكن عشان ولادي في سن صعب، وشاغلة نفسي بالشغل.

وتابعت انتصار: “يعني إيه كل الرجالة خاينة؟!!!.. عيب، ليه يتعمم في رجالة محترمة ومتربية وبيحبوا بجد، حب الراجل أعظم من حب الست، لما تقولي كل الرجالة خاينة؟، ابوكي خاين؟!”.

وأضافت انتصار: “مصطلح المراة المستقلة عبارة عن الافكار مشوهة مفيش حاجة اسمها كدة، المراة تحتاج للرجل والعكس، والمرأة محتاج لرجل عشان تحقق أموميتها، في حاجات كتير بتهد الزواج، فإحنا لازم نفوت لبعض عشان نكمل مع بعض، أنا بحب الراجل اللي يغير عليّ، لأن الممثلة الكوميدية بتكون جريئة شوية، لكن جوزي كان بيعلق على لبسي”.

كما انتقدت انتصار بعض الإعلاميات، قائلة: في ناس موجهة بتقدم حاجات موجهة، مذيعين طالعين من غير CV، في مذيعة طالعة تتكلم في طب النفسي وعن المشاكل الاجتماعية، أنتِ دارسة اي في علم النفس عشان تتكلمي في المشاكل، اتكلمي في حاجة تعرفيها".

وأضافت: “دول ممكن يترفع عليهم قضايا لأنهم بيأذوا المجتمع، العيب على اللي عمل لهم البرامج، مش عليهم، واللي مش بيحبني في البرامج ميتفرجش عليّ تاني”.