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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان حسن الرداد، مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامه بلوموندو، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بلوموندو حاليًا في مرحلة المونتاج والمكساج ووضع اللمسات الأخيرة عليه من أجل عرضه بالسينمات.

حسن الرداد: أفاضل بين عملين للمشاركة في رمضان 2024

ويدرس الرداد الان تقديم مسلسل قصير من نوعية دراما المنصات التي تحقق نجاحًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، كما يفاضل بين مسلسلين سأختار أحدهما للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

اغاني حسن الرداد في فيلم بلوموندو



ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا.

أبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفي أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر وميرنا نور الدين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

قصة فيلم بلوموندو



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول بلموندو الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.

حسن الرداد يتعاون مع ايمي سمير غانم



ومن ناحية اخري، يتعاون الفنان حسن الرداد مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في عمل جديد، ومن المقرر تعاونهما في مسرحية بعنوان “ التليفزيون ” وسوف يتم عرضها في موسم الرياض المقبل.



آخر أعمال حسن الرداد



يذكر أن آخر أفلام حسن الرداد كان فيلم تحت تهديد السلاح، الذي عُرض في نوفمبر الماضي بدور العرض السينمائي، وشاركه في بطولته مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، كما عُرض لـ الرداد في الموسم الرمضاني 2022 مسلسل بابلو، وضم في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمي، هالة فاخر، سلوى عثمان، محمود حجازي، رشوان توفيق، ساندى علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، والمسلسل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي