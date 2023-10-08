نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "صوت وصورة" لـ حنان مطاوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجمهور لمشاهدة العرض التلفزيوني، لمسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع، ومن المقرر عرضة يوم 13 أكتوبر الجاري.

مسلسل "صوت وصورة"

وأعلنت Watch It أنها ستسبق العرض التليفزيوني بأن تعرض عليها الحلقة أولا ثم في اليوم التالي تعرض على شاشة dmc.

ويعرض "صوت وصورة" علي شاشة تليفزيون قناة dmc في يوم السبت الموافق 14 من أكتوبر.

يعرض مسلسل "صوت وصورة " بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا، بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على جريمة قتل، ومكون من 30 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة.

ويذكر ان شاركت الفنانة حنان مطاوع في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سره الباتع" والتي حققت نجاحا كبيرا خلال عرضة.

مسلسل سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.