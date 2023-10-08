شاهد.. ياسمين صبري في أحدث ظهور لها على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:39 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين صبري،جمهورها أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الاسود و بنطلون باللون البيج يبرز قوامها الممشوق ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وتعتمد "ياسمين صبري" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميل إلى التجديد والتنويع، وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.