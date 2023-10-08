نيكول كيدمان تطرح البوستر الترويجي الرسمي لمسلسلها الجديد Expats

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة امازون البوستر الترويجي الرسمي للمسلسل الجديد للنجمة نيكول كيدمان، والذي يطرح بعنوان Expats.

ووفق ديلي ميل، المسلسل سيطرح على 6 مواسم، وسيكون من الأعمال الضخمة التي تنتجه شبكة أمازون للبث الرقمي "برايم فيديو".

وسيضم المسلسل في بطولته، جاك هيوستن، ونجم سلسلة أفلام عالم الديناصورات "بريان تي".

Expats

فترة نشاط درامي

يستعد النجم مورجان فريمان للعودة للشاشة الصغيرة من جديد عبر عمل تليفزيوني مرتقب تنتجه شركة باراماونت بيكتشرز، ويعرض عبر منصتها الرقمية للبث الإلكتروني "باراماونت بلص".

ووفق موقع "ديد لاين"، المسلسل الجديد سيكون بعنوان Lioness، وسيكون أحدث الأعمال التليفزيونية التي يعمل عليها الكاتب والمخرج تايلور شريدن.

تفاصيل عن العمل

والمسلسل الجديد الذي يطرح بعنوان Lioness، من المقرر أن يشارك في بطولته بجانب النجم مورجان فريمان، النجمة نيكول كيدمان وبطلة أفلام avatar زوي سالدانا.

أيضًا من ضمن الاسماء التي من المقرر أن تشارك في بطولة المسلسل، ليسلا دي أوليفيرا، وديف أنابيل، ولا مونيكال جاريت، ولورين شو، وأوست ايبير، وهانا لاف لانيير.

والمسلسل، سيشهد أول تعاون تليفزيوني يجمع بين الثلاثي مورجان فريمان ونيكول كيدمان وزوي سلدانا، أصحاب التاريخ الحافل في صناعة السينما.