إيما ستون تحضر العرض الخاص لـ Poor Things بمهرجان نيويورك السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة إيما ستون في العرض الخاص لفيلمها الجديد Poor Things، ضمن فعاليات الدورة الـ 61 من مهرجان نيويورك السينمائي الدولي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور إيما ستون للعرض الخاص للفيلم، الذي كان قد لقى استحسان العددي من النقاد منذ عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

ايما ستون

عودة للتليفزيون

تعود النجمة الشابة الحاصلة على الأوسكار إيما ستون للمشاركة في عمل تليفزيوني جديد، تقوم الآن بالعمل على تصوير مشاهده سيكون أيضًا من إنتاجها.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، الذي يشارك في إنتاجه زوج اييما ستون "ديف مكاري"، وسيطرح للعرض بعنوان The Curse.

احتفاء بمهرجان فينيسيا

وكان هناك احتفاء كبير بفيلم إيما ستون في مهرجان فينيسيا السينمائي، رغم تغيبها عن العرض الخاص للفيلم، لتضامنها مع حملة إضراب الممثلين في هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، العرض الخاص لفيلم إيما ستون الجديد Poor Things، حصل على مدة تصفيق استمرت لـ 8 ساعات من الجمهور الحاضر.

ويضم الفيلم في بطولته نجوم كبار من ضمنهم ويليم دافو ومرك رافلو، الذين تغيبو ايضا عن حضور عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا.