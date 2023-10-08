نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريان كوكس بطلًا لمسلسل واقعي جديد عن جيمس بوند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم القدير بريان كوكس للمشاركة في بطولة عمل تلفزيوني واقعي جديد، سيطرح بعنوان 007: Road To A Million.

ووفق ديلي ميل، العمل سيكون مسلسلًا واقعيًا، وخلال الترويج له، ظهر بريان كوكس في شخصيته الشهيرة من مسلسل Succession.

المسلسل الواقعي سيتم عرضه عبر شبكة "برايم فيديو" التابعة لشركة أمازون، وينتجه المنتجين لسلسلة أفلام جيمس بوند.

بريان كوكس

Succession

وكان قد اعترف النجم القدير بريان كوكس في حوار صحفي مثير، بأنه لم يشاهد الحلقة الختامية من الموسم الأخير لمسلسله الناجح Succession.

ووفق ما ذكره موقع "ديد لاين"، فإن الموسم الرابع، كان الموسم الختامي لأحد أنجح المسلسلات التي قدمتها شبكة hbo مؤخرًا.

وفي حواره الذي نقل الموقع جانبًا منه، قال كوكس أنه لا يحب التعلق بالأشياء أكثر من اللازم، لذا لم يهتم بمشاهدة الحلقة عند بثها رسميًا.

الموسم الختامي

وكان قد أكد النجم الكبير بريان كوكس أنه يؤيد الاكتفاء بأربعة مواسم من مسلسله الناجح Succession، بعد طرح ثلاث مواسم من العمل، والموسم الرابع يجرى تصويره حاليا.

وبحسب تصريحات له، نقلتها صحيفة ديلي ميل، أكد بريان كوكس على أن الإكتفاء بأربعة مواسم من المسلسل، امر إيجابي وفي محله.