انت الان تتابع خبر وفاة الفنانة آيتن عامر..صدمة تحزن العالم العربي اجمع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تدهور صحتها واعلان اخبار عن وفاتها بشكل منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي..أعلنت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام) إصابتها بأزمة صحية طارئة أثارت من خلالها قلق الجمهور على وضعها الصحي.أعلنت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام) إصابتها بأزمة صحية طارئة أثارت من خلالها قلق الجمهور على وضعها الصحي.

وشاركت آيتن عامر الجمهور بمقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تعلق محلول لنفسها خلال تواجدها بغرفتها داخل المنزل وأرفقتها بتعليق قالت فيه "إني زهقت".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر إصابة آيتن عامر الصحية، حيث تمنوا لها الشفاء العاجل. متسائلين عن تطورات وضعها الصحي.

وكانت آيتن عامر، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "اكشف" على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.

فيما كانت آخر الأعمال السينمائية لـ آيتن عامر فيلم "مندوب مبيعات" الذي يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين الشباب.