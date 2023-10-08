في هذا الموعد.. مسلم يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب لإحياء حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي يوم 28 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعه من أغانيه المميزة.

وفي سياق آخر، طرح المطرب مُسلِم، مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل عنوان " ماحبتنيش"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات الرقمية والراديو للتتصدر التريند، مما جعلها نالت إعجاب رواد التواصل الإجتماعي بعد طرحها بساعات قليلة.

تعد أغنية «ماحبتنيش» الأغنية السادسة من ألبومه الجديد، وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.

تجربة فنية جديدة لـ مُسلِم



أغنية «ماحبتنيش» تجربة فنية جديدة للمطرب مسلم، يتناول فيها فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم والحزن، بأن يقرر أن يعيش في الواقع، ويتأكد بأن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن الطرف الآخر لم يكن صادقا في حبه، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية «مش ندمان» و«مين كان سبب» و«صعبان عليك».

كلمات أغنية "ماحبتنيش "

انت ماحبتنيش

فبلاش نكذب على بعض

روح كفاياك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عايش وبخير

بس سايبني في حرب

فيك كان عشمي كبير

ردتني لسابع أرض

أيام ومسيرها تعدي

مش فارق كنت معاك ولوحدي

أيام لازم هتنسي

ويارب تكون مرتاح من بعدي



انت اخترت تعيش

بس بعيد عني

انساني ياريت متجيش

بعد ما طاب قلبي

حبيتك بس مفيش

حاجه قصاد تعبي

كنت بعدي كتير

بس دا كان ذنبي

أيام ومسيرها تعدي

مش فارق كنت معاك ولوحدي

أيام لازم هتنسي

ويارب تكون مرتاح من بعدي

انت ماحبتنيش

فبلاش نكذب على بعض

روح كفاياك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عايش وبخير

بس سايبني في حرب

فيك كان عشمي كبير

ردتني لسابع أرض.