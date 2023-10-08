طرح الإعلان الترويجي لفيلم The Beekeeper جيسون ستيثم

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود النجم جيسون ستيثم لادوار الحركة من جديدة، بعد طرح الإعلان الترويجي لأحدث أفلامه التي يظهر بها في دور بطولة مطلقة.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يطرح بعنوان The Beekeeper، والذي سيكون من إخراج المخرج ديفيد آير.

تفاصيل عن الفيلم

وتحدد عام 2024 موعدًا رسميًا لطرح الفيلم الجديد، والذي سيكون من بطولة أمبير سيينا في دور البطولة النسائية، وجوش هوتشرسن، ويمي رافر.

ويشارك في البطولة أيضًا النجم القدير جيرمي ايرونز، وتايلور جيمس، وأريان، وسيكون من إنتاج شبكة أمازون ميترو جولدن مايور.

تصحيح المسار

ويسعى النجم جيسون ستيثم لتعويض ما تعرض له من إخفاق، من خلال تحقيق أحدث افلامه مع سيلفستر ستالون "اكسبندبلز 4" لإيرادات كارثية.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الإيرادات عند طرحه للعرض رسميًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المعدل الافتتااحي المتوقع من إيرادات الفيلم لن يتجاولز الـ 15 مليون دولار على أفضل تقدير.