فارس السينما وحكاياته مأساوية..أبرز المعلومات عن أحمد مظهر في ذكرى ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما أحمد مظهر، الذي عُرف بالأدوار القوية العميقة المؤثرة التي ظلت عالقة في أذهان كل الجماهير حتى الآن، فنجح بجدارة في ترك بصمة من نوع خاص لدى الجمهور، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات والمحطات في حياته.



دراسته للعسكرية

تخرج أحمد مظهر في الكلية الحربية، وكان من دفعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، الذين أصبحا فيما بعد رئيسين لمصر، كما شارك في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فلسطين عام 1948، وتولى قيادة مدرسة الفروسية.

حياة عسكرية بنوع أخر

وقال الراحل أحمد مظهر خلال تصريحات تليفزيونية، إنه دخل الوسط الفني؛ لأنه رأى أن الجميع ملتزم به، وأضاف أنه لم يكتفِ بدخول المجال العسكري فقط ولكنه رأى في الفن حياة عسكرية بنوع آخر.



بداية مسيرته الفنية

انطلقت مسيرة الراحل أحمد مظهر الفنية في فيلم رد قلبي، وأثبت موهبته خلاله ليصبح رمزًا في عالم السينما من بين أشهر أدواره كانت شخصية صلاح الدين الأيوبي، وحقق نجاحًا كبيرًا في فيلم دعاء الكروان على الرغم من شخصيته الجادة، حيث تميز في تجسيد الأدوار الكوميدية مثل فيلم لصوص لكن ظرفاء، وقد رحل عن عالمنا في 8 مايو عام 2002.



محطات مأساوية في حياة مظهر

وواجه الفنان الراحل أحمد مظهر خلال حياته عددًا من المواقف الصعبة، ومنها حين نسي مسدسه الميري وبه طلقات رصاص حية، وجاء صديقه ليلعب مع ابنه، فأخذ ابنه السلاح وأطلق عدة طلقات على صديق الفنان أحمد مظهر ما أدى إلى وفاته في الحال، وامتدت الأزمة واتهم الراحل أحمد مظهر زوجته وأم أبنائه الأربعة بالإهمال؛ بسبب تربية ابنها وإطلاق النار على صديقه، ونشبت خلافات بينهما، ووقع الانفصال، وقال أحمد مظهر خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لا يحب ذكر هذه الذكرى؛ لأنها أليمة بالنسبة له.

قطع أشجار حديقته

وعندما قررت الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك اقتطاع جزء من حديقة منزله لإنشاء الطريق الدائري قدم استغاثة على الهواء مباشرة في برنامج للصحفي والإعلامي مفيد فوزي؛ حيث طالب المسؤولين بالبحث عن حلول أخرى للحفاظ على حديقته وتعاطف معه الجميع حينها.



رفض العمل مع الزعيم

رفض الراحل أحمد مظهر قبل وفاته المشاركة في فيلم لصوص لكن ظرفاء مع عادل إمام، وأردف خلال لقاء تليفزيوني سابق، أنه كان لا يفضل المشاركة بالفيلم ولكن قال له مخرج أمريكي مثقف إن العمل مهم فشارك به.

مظهر والعالمية



وقدم النجم أحمد مظهر، أدوارا بارزة في حياته الفنية أبرزها دور صلاح الدين الأيوبي الذي مثله في فيلم الناصر صلاح الدين، كما مثل فيلمًا أجنبيًا عالميًا مع الفنان بيتر جريفز صاحب أشهر مسلسلات السينما الأمريكية مهمة مستحيلة، وكذلك الممثل العالمي كاميرون ميتشل وشاركهم البطولة الفنان المصري الشاب عمرو سهم ومجدى وهبة، وتدور أحداثه في بدايات القرن العشرين والبحث عن البترول، وهذا الفيلم من إنتاج المنتج العالمي تونى زارانداست حيث كان اسم الفيلم guns and the fury.

وفاة أحمد مظهر



ورحل أحمد مظهر عن عالمنا بعد إرث فني كبير برز في قلوب جماهيره وما زال حيًا ومحفورًا في تاريخ السينما المصرية، ويذكر دائمًا بأدائه المتميز، وإسهاماته الكبيرة في صناعة السينما.