في يوم ميلادها..أبرز المعلومات والمحطات عن شيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى ميلاد شيرين عبد الوهاب، حيث أنها ولدت 8 أكتوبر 1980 في حي القلعة بمحافظة القاهرة، وبدأت حياتها الفنية منذ الصغر.



اكتشاف موهبة شيرين عبد الوهاب

ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية، وقد غنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية،بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية “آه يا ليل”.

بداية الإنطلاق لشيرين عبد الوهاب



كانت البداية الحقيقية لشيرين عبد الوهاب مع المنتج نصر محروس الذي قرر إنتاج ألبوم لها وللفنان تامر حسني بعنوان «فيري ميكس 3» وكانت أولى أغنياتها «آه يا ليل» التي عرفها الجمهور بها، وعلى مدار تلك السنوات لمع اسم شيرين وبرزت مكانتها، ولكن كانت عفويتها سببا في مجموعة كبيرة من المشكلات والأزمات التي تعرضت لها.



خلاف مع عمرو دياب

في عام 2017 تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع البحث الاجتماعي، بعد أزمة مع الفنانة عمرو دياب، بعدما قالت في أحد حفلاتها بمهرجان قرطاج " إحنا مبقاش عندنا في مصر غير تامر حسني وحماقي إحنا حليتنا غيرهم.. والتاني خلاص راحت عليه"، ليرد عليها عمرو مصطفى قائلًا: "أنك تتطلعي تشتمي الوحيد اللي واقف في وش التيار ضد الفن الهابط، اللي أمثالك نشروه في البداية وحاولنا ننشلك من القاع وللأسف كنت أول واحد انتشلك بأغنية وطنية".



زيجات في حياة شيرين عبد الوهاب

تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس، وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا، أما الحب الأبرز في حياة شيرين فكانت فى زيجتها الثانية من الموزع الموسيقي أيضًا محمد مصطفى، وكانت شيرين هي التي طلبت الزواج منه وتمت الزيجة وأنجبا طفلتين وثم دأب الخلاف بينهم وانفصلا، وكانت تريد العودة له مرة اخرى وتوسط الفنان محمد هنيدي للصلح إلا أن هزيمة نادي الزمالك يومها كانت السبب في عدم إكمال التصالح.