رئيس قصور الثقافة يشهد احتفالية مركز طنطا الثقافي بنصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفالية الفنية التي أقامها المركز الثقافي بطنطا، مساء أمس السبت، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، والتي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

موكب الزهور يجوب الشوارع والميادين

بدأت الفعاليات بإنطلاق موكب الزهور لعدد من السيارات الخاصة بالأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، مزينة بالزهور والأعلام المصرية وتحمل التهنئة للشعب المصري، لتجوب الشوارع والميادين بمصاحبة الأغاني الوطنية.

الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

هنأ عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، الحضور باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية، مؤكدا أن هيئة قصور الثقافة حريصة على مشاركة الشعب المصري احتفالاته بالمناسبات الوطنية وفي القلب منها حرب أكتوبر وانتصارها المخلد، لما لهذه المناسبات من أهمية في تعزيز قيم الانتماء والهوية والتذكير بتضحيات أبناء الوطن وبطولاتهم من أجل رفعته، مؤكدا استمرار الاحتفالات على مدار الشهر الحالي.

أوبريت غنائي استعراضي “ حكاية وطن ”

ثم توالت الفقرات الفنية، بتقديم أوبريت غنائي استعراضي، بعنوان "بعنوان حكاية وطن" لفرقتي الغربية وطلائع الغربية للفنون الشعبية، تأليف الشاعر محمد سامي، ألحان الفنان عبد الله رجال، تدريب وتصميم الرقصات للفنان رامي جوهر.

وتخلل الحفل الذي أقيم ضمن الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الغربية، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "إنجازات وتحديات" يتناول إنجازات محافظة الغربية والتغير الملموس بها خلال الجمهورية الجديدة.

معرض "فناني الغربية السادس"

كما تضمن افتتاح معرض "فناني الغربية السادس"، الذي ضم ما يقرب من 50 عملا فنيا، وأبدى محافظ الغربية إعجابه الشديد بالأعمال الفنية التي عكست حالة الانتصار بنصر أكتوبر المجيد.

عرض فني لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية

وكان الختام مع عرض فني لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية، تغنت خلاله بباقة من أجمل الأغاني الوطنية منها نشيد الجهاد، سيادة المواطن، خلي السلاح صاحي، رايحين، بلدي يا بلدي، صورة، عدى النهار، قالوا ايه، يا دنيا سمعاني، عاش اللي قال، ابنك يقولك يا بطل، بسم الله، واحلف بسماها.