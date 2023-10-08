في يوم ميلادها.. تعرف على سر تسمية روبي بهذا الاسم

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة روبي، فهي من مواليد 8 أكتوبر 1981، قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية والغنائية وحققت بهم نجاحًا كبيرًا، لذا يرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

بداية روبي

كانت بدايتها وهي في عمر الـ 16 عندما عملت في مجال الإعلانات،لتنفق على دراستها في المرحلة الثانوية، بعد أن اختارها مغني بولندي كموديل في أغنية "لا تجعلني أبكي" مما لفتت الأنظار حولها بسبب ملامحها الشرقية القوية، وفتحت لها الابواب بعد حصولها على أول دور لها في السينما المصرية في "فيلم ثقافي" عام 2000 بطولة أحمد رزق وأحمد عيد حيث ظهر اسمها في التترات بإسم " رانيا حسين ".

نصيحة يوسف شاهين بتغير اسمها

اختارها المخرج العالمي يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "سكوت هنصور" عام 2001 مع النجمة لطيفة وأحمد وفيق، وهو من اختار لها اسم روبي كاسم فني لها

ألبومات روبي



أصدرت روبي 4 ألبومات غنائية لها، وهم «ابقى قبلني، مشيت ورا احساسي، فين حبيبي، حتة تانية»، وطرحت العديد من الأغنيات المنفردة أبرزها «ليه، أول مرة، لسه فيها كتير، أنا لو زعلانة، قلبي بلاستيك، واحدة جديدة، يا لرموش».

أعمال فنية لروبي



لم يكن رصيد الفنانة روبي في الأعمال الدرامية كبير بحجم أعمالها الفنية أو أغنياتها فشاركت في 6 أعمال فقط، وهم دون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم، أهو ده اللي صار، شقة ستة، رانيا وسكينة

منع غناءها بسوريا



قام صباح عبيد نقيب الفنانين السوريين بإصدار قرار عام 2007 بمنع روبى من الغناء فى سوريا، وقال عبيد أن السبب هو الحد من "العرى والبذائة".

حياتها الشخصية



تزوجت روبي من مصرى يحمل الجنسية الأمريكية وانفصلت عنه، وبعد ذلك تزوجت من المخرج سامح عبدالعزيز وأنجبت طفلة، إلا أنها رفعت قضية خلع قبل مرور عامين على زواجهما.