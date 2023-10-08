بحضور أبطال أكتوبر.. ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوبيل الذهبي للنصر بالأنفوشي

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الإسكندرية حفلًا فنيًا بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن البرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية

أحيت الحفل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تضمن الجزء الأول منه باقة متميزة من الأغنيات الوطنية التي تفاعل معها الجمهور، منها حلوة بلادي السمرا، شايلين في إيدنا سلاح، خلي السلاح صاحي، احلف بسماها وبترابها، حب الوطن فرض عليا، يا حبيبتى يا مصر، مصر التى فى خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا بلادي، أم البطل، أنا المصري، ومين هي مصر.



أبرز أغاني الحفل

أما في الجزء الثاني أطربت الفرقة الحضور بعدد من الأغاني الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، منها يا نبي سلام عليك، نبينا هادينا، صلوا عليه، شفيع الأمة، قمر سيدنا النبي، عليك سلام الله، يا رسول الإنسانية، سلام الله ياطه، لما بقينا في الحرم، ليختتم الحفل بأغنية فيها حاجة حلوة وسط تفاعل الجمهور بالأعلام المصرية داخل قاعة المسرح التي رفعت شعار كامل العدد.



مشاركة أبطال حرب أكتوبر

هذا وقد شهد الحفل عدد من أبطال حرب أكتوبر من أبرزهم نقيب م. كمال المصري، رائد م.محمد أسعد، رائد مشاة ميشيل فوزي، نقيب بحري سامي منسي، ملازم أول م. محمد عودة، رقيب م. نبيل الحنفي، رقيب م. محمود صفار، رقيب إشارة حسين محمود.

فرقة أوبرا عربي

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، شهد قصر ثقافة برج احتفالية أخرى بدأت بفقرة رسم على الوجه إشراف أسماء سمير، تلاها عرض فني بعنوان " دولا مين " لفرقة أوبرا عربي أطفال للمخرجة رنا بركات، تضمن تقديم باقة متنوعة من الاستعراضات بمصاحبة الأغاني الوطنية منها صوت بلادي، وحبيبتي يا مصر، هذا إلى جانب عدد من الفقرات المميزة للأطفال منها جرس الفسحة، الشمس البرتقاني، خشب في خشب، أيام الأسبوع، وطيور النورس، بحضور عدد من قيادات مدينة برج العرب من أبرزهم المستشار محمد محمود، الأديب محمد عليبة، الأديبة سلمى أبو سريس، وأطفال حضانة الشروق لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.