بعد نجاحه في حكاية "ألفريدو".. أحمد فريد يشكر صناع العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد فريد على توجيه رسالة شكر لكل صناع العمل الدرامي حكاية "ألفريدو"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته الحكاية فور عرضها على شاشة on.

منشور أحمد فريد

وقدم أحمد فريد شكر لصناع العمل، قائلًا: "شكرًا لكل فريق وصناع مسلسل ألفريدو علي التفاني وبحب في هذا العمل، اتشرفت بوجودي معاكوا وفرحان جدًا بردود الافعال اللي جاتلي بعد انتهاء المسلسل ".

وتابع:" شكرًا للمنتج المتميز أحمد عبد العاطي علي اهتمام بكل تفصيله لخروج هذا العمل بالشكل ده،شكرًا للمؤلف الصديق عمرو محمود ياسين علي اخلاصك المتفاني في شغلك" .



واستكمل أحمد فريد:" شكرًا للمخرج والفنان عصام نصار علي مجهودك وحبك واخلاصك في العمل ، شكرا احمد فهمي وفرحانلك جدًا من قلبيو انبسط جدا في الشغل معاك".

وواصل:" شكر خاص للاستاذه إلهام شاهين واللي اتشرفت بالشغل معاها،شكرًا خاص لكل زملائي اللي أدوا دورهم بحب وإخلاص ومبروك عليكم نجاحكم، مع الاحتفاظ بالألقاب ندي موسي، إنجي كيوان، أمير شاهين، إيمان السيد، محسن صبري، عمر شرقي، روان الغابة، سيف زهران، عابد عناني، محمد السويسي، ياسمين بن داود".

من هم صناع مسلسل" ألفريدو"؟

مسلسل "ألفريدو "حقق انتشارًا كبيرًا ونسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته على قناة "ON"، ولاقى استحسان الجمهور والنقاد وهو من

بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

أحداث مسلسل ألفريدو

حكاية "ألفريدو" هي أولي حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، ناقشت تلك الحكاية مرض الزهايمر، وتأثيره على حياة المريض وأسرته في إطار درامي اجتماعي، حكاية" ألفريدو"،ودارت أحداث المسلسل حول “فريد” الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، وعلى الجانب الآخر تظهر عمته “سوسو” إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار وتستمر الأحداث في كشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.

مسلسل "55 مشكلة حب" ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة، وهو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود “55 مشكلة حب”، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.