أحمد مكي يدعو بالنصر للشعب الفلسطيني

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان المصري أحمد مكي على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني والدعاء له بالنصر، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

أحمد مكي يدعو للشعب الفلسطيني

وقال أحمد مكي: "اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. واحفظ شعبها.. آمين يارب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم".

أحمد مكي يستعد لعمل مسرحي مع مجدي الهواري

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد مكي لتحضير مسرحيته الجديدة التي تحمل عنوان "صاحب السعادة"، وهي من إخراج مجدي الهواري.

ما هي آخر أعمال أحمد مكي؟

يذكر أن الفنان أحمد مكي، شارك في رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة كلًا من أحمد مكي، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، أسماء جلال، سليمان عيد، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.



الأغنية الترويجية لمسلسل الكبير أو ي الجزء السابع

وقد طرح أحمد مكي أغنية "ولعانة" وهي الأغنية الترويجية لـ مسلسل" الكبير أوي" الجزء السابع، واحتوى الفيديو كليب الخاص بها على عدد من أبطال العمل من بينهم أحمد مكي ورحمة أحمد التي تألقت بدور "مربوحة" في الجزء السادس من العمل، وذلك إلى جانب مصطفى غريب "العترة"، وحاتم صلاح "نفادي"، وعبد الرحمن ظاظا "طبازة"، وحسين أبو حجاج "أشرف".