نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز إفيهات طلعت زكريا ووصيته لابنائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 2019 بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه بصمة مميزة في الأعمال التي قدمها، لذا يرصد “الفجر الفني” في السطور التالية أبرز المعلومات والمحطات في حياته.

بداية طلعت زكريا

ولد في 18 ديسمبر عام 1960، تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدّم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

أبرز افيهات طلعت زكريا

اشتهر الفنان الراحل طلعت زكريا بإفيهاته المميزة، التي مازال الجمهور يرددها من حين لآخر دائمًا، ومن أشهر إفيهاته:" ريحة الخروف إللي بيتشوي مجننة أمي" من فيلم “حريم كريم”، "قول حاحا" من فيلم" التجربة الدنماركية"، "انت فاكر نفسك في مركز شباب ليفربول" من فيلم “أبو علي”،"إيه اللي وداك غريبة إحنا في عجيبة" من فيلم “قصة الحي الشعبي”، “أنا ممكن أتجوز واحدة غلطت مرة قبلي لكن أتجوز واحدة غلطت مع سكان القاهرة وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت” من فيلم "حاحا وتفاحة".

وصية طلعت زكريا لابنائه

وكشفت إيمي طلعت زكريا في تصريحات سابقة لها عن وصية والدها قبل وفاته، حيث طلب من أبنائه، بأن يكونوا دوما سندًا لبعضهم البعض وألا يفترقوا أبدًا، وهي الأمنية التي كان يدعو بها في حياته أيضًا، قائلة: «كان بيقول لي أنا وأخويا نخلي بالنا من بعض».

كما كشف عمر زكريا من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن الوصية التي قالها له والده قبل وفاته، قائلًا:" أبويا قبل م يموت وصاني وقالي خلي بالك " أمك وأختك" والله العظيم هذا حصل والباقي تعوضه الأيام يا صديقي اللي خايف على عمره يقرب من المنطقه دي أصلها محظورة".

أعمال طلعت زكريا



قدم طلعت زكريا عدة أعمال بالسينما أهمها “ حادي بادي ”، “ ملائكة الشوارع ”، “ بخيت وعديلة 2 ”، “ ولا في النية أبقى ”، “ ليه خليتني أحبك ”، “ حرامي في كي جي 2 ”، “ جاءنا البيان التالي ”، “ الرجل الأبيض المتوسط ”، “ هو فيه ايه ”، “ محامي خلع ”، “ كلم ماما ”، “ حرامية في تايلاند ”، “ اوعى وشك ”، “ التجربة الدنماركية ”، “ غبي من فيه ”، “ عوكل ”، “ خالتي فرنسا ”، “ فتح عينيك ”، “سيد العاطفي ”، “ حريم كريم ”، “ أبو العربي ”، “ أبو علي ”، “ قصة الحي الشعبي ”، “ عودة الندلة ”، “ عمارة يعقوبيان ”، “ حاحا وتفاحة ”، “ طباخ الريس ”، “ صياد اليمام ”، “ بون سواريه ”، “ الفيل في المنديل ”، “ حليمو أسطورة الشواطئ ”، “ أخناتون في مراكش ”.





و قدم أيضًا عدة أعمال بالدراما التليفزيونية أهمها “ النوة ”، “ الوعد الحق ”، “ ألف ليلة وليلة ”، “ أبو العلا 90 ”، “ عباسية واحد ”، “ حياة الجوهري ”، “ حلم الجنوبي ”، “ القرموطي في مهمة سرية ”، “ أميرة في عابدين ”، “ من غير ميعاد ”، “ مبروك جالك قلق “، ” زهرة وأزواجها الخمسة “، ” جوز ماما “، ” العراف “، ”الزيبق “، ” عزمي وأشجان ".