نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مي عمر في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي عمر متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي وهي ترتدي فستان قصير باللون الاسود، مع تسريحة شعر ذيل حصان، ومكياجًا ناعمًا.



وفي سياق متصل انتهت النجمة مي عمر من تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "نعمة الافوكادو" في مرسى المراكب بمنطقة التحرير وجمعت المشاهد ما بين مي عمر وأحمد زاهر،و انتقل المخرج محمد سامي من ديكور المراكب إلى ديكور في منطقة المعادى، ومن المقرر أن يستأنف التصوير في عدد من الديكورات الأخرى.



وتلعب مي عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في في إطار اجتماعي تشويقي.

طاقم عمل المسلسل

ويشارك في العمل مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب،تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

حرصت الفنانة مي عمر، على الاحتفال بيوم ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وعبرت مي عمر عن حبها الشديد لمحمد سامي، وقدمت له معايدة بعيد ميلاده مع صور عفوية ورومانسية لهم معلقة:" عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص حبًا وحنانًا وأطرف طيبة قلب على الإطلاق، أحب مشاركة الحياة معك، شكرا لكونك ما أنت عليه ".

اخر اعمال مي عمر

ويذكر ان الفنانة مي عمر قد شاركت في شهر رمضان الماضي مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



