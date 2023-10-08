نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للمسلسل التركي اسمي فرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى المسلسل التركي “اسمي فرح”، بنجاح كبير داخل عالم الدرما التركية، وذلك لقوه احداثه والتشويق الذي يعيشه الجمهور ومتابعي المسلسل بستمرار، مما يدفع الكثير من الجمهور للبحث عن القنوات الناقلة للمسلسل، حرصا من الفجر الفني، التسهيل على متابعيه ننشر مواعيد مسلسل اسمي فرح الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية، حرصا من الفجر الفني، التسهيل على متابعيه والجمهور الذي يبحث بشكل مستمر على حلقات المسلسل التركي “اسمي فرح”، ننشر ترددات القنوات الناقلة للمسلسل، الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية، في تركيا وبعض الدول العربية ايضًا، وذلك لقوه احداثه والتشويق الذي يعيشه الجمهور ومتابعي المسلسل بستمرار.



القنوات الناقلة للمسلسل التركي اسمي فرح



قناة show tv

قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية

تردد قناة TRT مسلسلات تركية

قناة حريم السلطان



نبذة عن بطل المسلسل إنجين أكيوريك

إنجين أكيوريك (بالتركية: Engin Akyürek)‏ ممثل وكاتب تركي ولد في 12 من أكتوبر 1981 بمدينة أنقرة بتركيا، استطاع أن يكون في عداد النجوم الأوائل في تركيا رغم أن حصيلته الفنية لا تحتوي على الكثير من الأعمال. حصل على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة سيول للدراما العالمية وثلاث جوائز لأفضل مسلسلات، وجائزة الفراشة الذهبية بالإضافة لجائزة مهرجان ازمير الدولي للأفلام.



تردد قنوات مسلسلات تركية 2023



تردد قناة show tv مسلسلات تركية التردد: 12209 _معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: رأسي _تصحيح الخطأ: 4\3

قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية التردد: 12226 معدل الترميز:27500 _الاستقطاب: رأسي _معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة TRT مسلسلات تركية التردد: 11257 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 6\5.

قناة حريم السلطان التردد: 11116 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 4\3.



قصة مسلسل اسمي فرح

تدور الأحداث حول فرح وهي امرأة إيرانية تبلغ من العمر 28 عامًا تفر من إيران إلى فرنسا ثم اضطرت للتوقف في اسطنبول حتى بدأت أن تعيش كـ هاربة، يعاني ابنها من مرض نادر، على الرغم من حصولها على تعليم طبي تعمل فرح بشكل غير قانوني كعاملة نظافة هدف فرح في الحياة هو أن يتمتع ابنها بصحة جيدة وتريد الذهاب لفرنسا لكن عالم فرح انقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها عندما تشاهد جريمة قتلارتكبتها المافيا في مكان اذهب لتنظيفه وتلتقي بطاهر (إنجين أكيوريك). فرح، على حساب حياتها والمافيا تريد قتلها وهذه المهمة تكلف لطاهر وتتوالى الأحداث.