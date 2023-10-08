ملتقى "أهل مصر" يتعرف على المشروعات التنموية بعد القضاء على الإرهاب بسيناء

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل صباح اليوم، ديوان عام محافظة شمال سيناء، ملتقى "أهل مصر" لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية الذى يقام برعاية ودعم وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، ومن المقرر أن يستمر حتى 13 أكتوبر الجارى.

تحويل شمال سيناء إلى أهم محافظات الجمهورية

فى بداية اللقاء رحبت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى بالحضور ووجهت الشكر إلى السيد المحافظ محمد أبو الفضل شوشة، على مجهوداته لإنجاح وتحقيق أهداف الملتقى، وتعتبر هذه الزيارة الموجودة على أجندة الملتقى، مهمة جدا لأنها تسلط الضوء على أهداف مهمة جدًا للتعرف على تاريخ شمال سيناء وكيف مرت بوقت صعب وقد شاهدنا فى الكتيبة "101" العرض التقديمى والذى أوضح حجم المعاناة التى مرت بها هذه المنطقة، والذى تم بعد عمليات التطهير من الإرهاب، وبالتوازي نرى خطة الدولة للمشروعات التنموية وتحويلها إلى أهم محافظات الجمهورية، وأن الدولة المصرية لا تعمل فقط على بناء المبانى بل تعمل على بناء الإنسان وتثقيفه.

ربط سيناء بأرض قناة السويس

وعلى صعيد آخر أعطى، العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، مشروع أهل مصر، نبذه عن المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة لمحافظة شمال سيناء بعد تعافيها من الإرهاب والذى استمر من 2014 حتى قضت عليها القوات المسلحة، حيث تمثل شبه جزيرة سيناء حوالى 6% من مساحة مصر، والحد الشمالى هو البحر المتوسط، والحد الجنوبى هو البحر الأحمر، والحد الشرقى فلسطين، الحد الغربى قناة السويس، وبعد انتصارات أكتوبر صدر قرار جمهورى أن نربط سيناء بأرض قناة السويس، لها امتداد عمرانى شرق القناة ب30 كيلو.

وتابع أن خطة الدولة فى عمل البنية التحتية لإعادة بناء المحافظة والتى تتمثل فى عمل قنوات تحلية المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، جدير بالذكر أننا قمنا بتغير شبكة المياه الموجودة بالكامل فى العريش لأنها على ارتفاعات مختلفة ومناسيب مختلفة لأن طبيعة الأرض مثل المدرج، لذلك نفذنا شبكة مياه مقفولة حتى توصل للارتفعات المختلفة، وقد أنشأنا محطة تحلية مياه البحر فى الكيلو 17 طاقتها تنمو حوالى 100: 300 ألف متر مكعب U، تقضى العريش ورفح والشيخ زويد، ونترك المياه الباقية لبير العبد، ويوجد ايضا محطتين للمياه فى ابو صقل والمساعيد بطاقة 25 ألف متر مكعب بطاقة U، والمواطنين الموجودين فى الوسط عايشين على تحلية آبار، كما يوجد 51 محطة صرف صحى، وانتهينا من الصرف الصحى فى بئر العبد.



واشار ان المحافظة بدات بوسائل احتياطية ونتمسك بخدمات المواطن حتى لو قطعت الكهرباء، الخدمات شغالة مزالت تعمل، حتى يوجد لدىنا وسائل بديلة كالمولدات، ونملك محطة بخارية تولد الكهرباء من مياه البحر، لو البرج اضرب بنقل على المولدة أو الغازية، وتعتبر بدائل أزمات.

كما اهتمت الدولة بالتجمعات التنموية فى وسط سيناء لتغير أنشطتهم فقد اعطيناهم بيت وخمسة أفدنة، وقمنا بحفر آبار فى وسط سيناء لإحدى عشر تجمع 6 فى الداخل، وخمسة فى الحسنة، بالإضافة إلى 7 فى جنوب سيناء، وقمنا بإعطائهم هذه الفرصة بفرصة تقسيط على 30سنة، ويبلغ عمق البئر حوالى ١٢٠٠ متر الكيلو ١٠٠٠ متر حتى نصل للمخزون الجوفى الذى يصلح للزراعة، كما نفذنا مركز استرشاد زراعى حتى يوجد مخصصات مائية، ومراكز ميكانية، وقمنا باستخراج بطاقات زراعية حتى يحصلوا على الكيماويات والمبيدات من الجمعيات الزراعية وتقدمله مواطنين من أبناء الوادى، وشمال سيناء وقمنا بالفعل بتسليمهم.

بالإضافة إلى انشاء مناطق الصناعية حرفية للمشروعات الصغيرة بالمساعيد ٤٨ ورشة بمعداتهم مثل الموبيليا، الالوميتال، وإذا لم يستطع فمن الممكن أن يستطيع يأخذها من البنك بفائدة فقط 2%، كما يوجد مناطق صناعية فى بئر العبد بالمجان وسيقوا بالبناء قريبًا، كما يوجد لدينا ميناء العريش الذى قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدر قرار بتخصيص أرض فى منطقة صناعية فى منطقة بغداد للصناعات الثقيلة بتخصيص أرض على مساحة 886 ألف فدان لتخدم على الميناء، حتى نستطيع تصدير منتجاتنا للخارج، كما نعمل الآن على التنمية السياحية على قدم وساق لأن سيناء تتميز بجوها الصافى والجميل.

دور الدولة فى مجهوداتهم لبناء المجتمعات والإنسان

وفى النهاية قال الفنان أحمد السيد انكم سترون مثال حى على هذه المشروعات التنموية وهو ميناء العريش، فالاستقرار يبدأ من النيل، ومن أكثر الأشياء التى كانوا يعانون منها أهل البلد هو عدم الاستقرار، والإرهاب، كما رأيتم فى أبو عراج وقيمة أنهم يرجعوا مرة أخرى إلى بيوتهم ليست لها ثمن ففرحتهم بعودتهم مرة أخرى إلى ديارهم ليس لها ثمن وهذا يبرز دور الدولة فى مجهوداتهم لبناء المجتمعات والإنسان.

نبذه عن مشروع "أهل مصر يهمنا الانسان"

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.

وتنظم فعاليات الملتقى بالعريش الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.