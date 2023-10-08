نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندى موسى تشارك في حكاية "قرض شخصى" من مسلسل "حدث بالفعل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ندى موسى، فى بطولة حكاية «قرض شخصى» من مسلسل «حدث بالفعل»، حيث من المقرر عرض الحكاية ابتدءًا من يوم الأربعاء الموافق ١١ أكتوبر المقبل.

البوستر الرسمي لحكاية قرض شخصى



وروجت ندى، لشخصيتها فى المسلسل عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت على البوستر الدعائي للمسلسل، قائلة: «حدث بالفعل، قرض شخصى».



أبطال مسلسل حدث بالفعل حكاية قرض شخصى



وتضم قائمة أبطال مسلسل «حدث بالفعل» حكاية «قرض شخصى»، نخبة من نجوم الفن منهم: كريم فهمي، ندى موسى، محمود عبد المغني، والحكاية من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

قصة مسلسل حدث بالفعل حكاية قرض شخصي



تدور أحداث مسلسل حدث بالفعل حكاية قرض شخصي حول تعرض كريم فهمي لحادث سير يقلب حياته رأسا على عقب ويؤدي هذا الحادث إلى تغير الحياة الهادئة مع أسرته الصغيرة فيسعى إلى محاولة إيجاد أفراد أسرته بعد خطفهم.

مسلسل حدث بالفعل



ينتمي مسلسل «حدث بالفعل»، إلي نوعية الأعمال الدرامية التى تناقش الأمراض النفسية والصدمات التى يمر بها الإنسان وتكون سبب في تبدل حياته رأسًا على عقب؛ كما شاهدنا في حكاية «تحت الحزام»، التى كانت من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وحكاية «ريش أبيض» بطولة النجم ماجد المصري، ويتكون المسلسل من قصص منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثها بشكل عام في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.





آخر أعمال ندى موسى



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى حكاية «الفريدو» من مسلسل «55 مشكلة حب»، وتدور أحداث القصة حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.



والعمل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب»، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.