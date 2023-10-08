نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينرجى فيلمز تطرح البوستر الرسمى لفيلم "آل شنب" قبل عرضه فى مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" المقرر عرضه عالميًا للمرة الأولى في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجارى حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال الفيلم.

الأبطال المشاركين في فيلم أبو شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

قصة فيلم أبو شنب

تدور أحداث الفيلم فى اطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحدى أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم

آخر أعمال خالد سرحان:

ويذكر أن آخر أعمال خالد سرحان هو مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل "سره الباتع"، وشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السعدني، خالد سرحان، حنان مطاوع، أحمد فهمي، خالد الصاوي، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، عايدة رياض، هشام الجخ، إسلام حافظ، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، نجلاء بدر، منه فضالي، محمود قابيل، والعمل تأليف وإخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه حول الفترة التي عاشتها مصر وقت الحملة الفرنسية وثورة يناير.

تفاصيل فيلم ولاد حريم كريم:

تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم حول عدد من التطورات بعد 18 عامًا من تقديم الجزء الأول من العمل، لتنشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا "تيام مصطفى قمر ورنا رئيس"، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني "مصطفى قمر" أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها "داليا البحيري"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا) وسط أجواء من الكوميديا.

من هم أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"؟

أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وفؤاد محسن، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.