حسن أبو الروس يكشف عن ملامح شخصيته فى مسلسل "بطن الحوت"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسن أبو الروس عن شخصيته فى مسلسل “بطن الحوت”؛ حيث نشر البوستر الدعائي مُعلنًا عن اسم الشخصية التى تقوم بتجسيدها خلال العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق على الصورة قائلًا: “هتشوفوا ديشا قريبًا على شاهد فى مسلسل بطن الحوت”.

شخصية حسن أبو الروس فى مسلسل بطن الحوت



قصة مسلسل بطن الحوت



تدور أحداث مسلسل بطن الحوت فى 15 حلقة، ويعتبر المسلسل معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل ويدور حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية تجارة مخدرات، ومن المقرر طرح المسلسل قريبًا عبر منصة «شاهد» الرقمية.



أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل «بطن الحوت» من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، عصام عمر، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد بركات.

آخر أعمال حسن أبو الروس

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس الدرامية هو مسلسل «ريڤو 2»، الذي عُرض على منصة «watch it» فى الفترة الأخيرة وحقق نجاحًا كبيرًا خلال عرض الموسمين على المنصة، ودارت أحداث الجزء الثاني فى إطار درامي تشويقي حول مريم ورحلتها لإستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها ليلى التي تعاني من مرض الزهايمر في مراحله المتقدمة، وتقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها وتكتشف خلال رحلتها سبب موت شقيقها شادي، واللغز الخفى لإنتهاء باند ريفو من التاريخ، والذي يكون النجم حسن أبو الروس واحدًا من أفراد الباند.

مسلسل ريڤو 2



وشارك فى بطولة المسلسل العديد من النجوم منهم: أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن، يوسف حشيش، محسن محي الدين، ميران عبد الوارث، مريم بدوي، يوسف جبريال، حسام حسني، حسن محفوظ، نورا شعيشع، جالا هشام، ملك الحسيني، محمد مولى، دنيا وائل، أحمد فاضل، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.