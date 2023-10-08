نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كازاخستان يُشارك في احتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا وذكرى ميلاد الظاهر بيبرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك سفير دولة كازاخستان في إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور ٣٥ عام، وبذكري ميلاد الظاهر بيبرس

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا المصرية

و جاءت الإحتفالات برئاسة دكتور خالد داغر رئيس الأوبرا، بإستضافة سفير كازاخستان ومحافظ القليوبية وعدد رؤوساء المدن في دولة كازاخستان.

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

إحتفالات عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية

ما لا تعرفه عن دار الأوبرا المصرية

و في السياق ذاته أنشأت دار الأوبرا الخديوية منذ عام ١٨٦٩و في عهد الخديوي إسماعيل حتي تقُام بها الإحتفالات المختلفة أبرزها افتتاح قناة السويس، ثم بعد إحتراق المبني الأساسي وفى فجر الثامن والعشرين من أكتوبر 1971 احترق المبنى القديم فى مشهد مأسوى،وفى عام 1985 وضع حجر الاساس للمبنى الذى اكتمل بعد 34 شهرا من العمل الجاد المتواصل لتُفتتح دار الاوبرا المصرية فى 10 اكتوبر عام 1988 وتصبح احدث معالم القاهرة الثقافية واول دارًا للاوبرا فى الشرق الاوسط.