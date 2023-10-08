إلهام شاهين: "لو رجع بيا الزمن هعمل نفس خطوة الإجهاض للطفلين"

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أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين: أنا بتاعت الوقت اللذيذ ومحظوظة بأصدقائي رجال ونساء

قالت الفنانة إلهام شاهين، أنها قابلت شخصيات حقيقة مصابة بمرض الزهايمر قبل تجسديها ذلك المرض في حكاية ألفريد، المأخوذ من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، موضحة أنها تنصح نفسها بشكل مستمر بأنها تهتم بفنها لأنه كيانها وتخشى على بلدها لأفكار ليس من هويتها.



وتحدثت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" عن إجهاضها لطفلين قائلة: "لو رجع بيا الزمن هعمل نفس الخطوة ومش ندمانة لكن مش قد المسؤولية ولحد دلوقتي.. بس خلاص فات الميعاد أنا مش هفكر في خلفة دلوقتي مينفعش أخلف خلاص.. مش عاوز أشيل المسؤولية خالص".



وأستكملت إلهام شاهين، حديثها قائلة:"بموت في أولاد أخويا أنا بتاعت الوقت اللذيذ لكن نييجي للي بيعيط واللي تعبان واللي عاوز يغير أنا مليش فيها.. علشان كده أنا مقدرش على المسؤولية دي، ومحظوظة أني عندي صداقات كبيرة رجال ونساء بستفيد منهم ومن أرائهم بيحبوني وبحبهم وبتعلم منهم الصداقة دي شي عظيم في الدنيا".



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

حرصت الفنانة إلهام شاهين أن تتحدث عن تأثرها بشخصية ثريا في حكاية الفريدو من كتاب 55 مشكلة حب، حيث نشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بـ انستجرام فيديو مجمع مشاهد من شخصية ثريا، معلقة: هتوحشيني يا سوسو جدًا جدًا.. هفتقد طيبتك وحنيتك وخفة دمك، وداعا سوسو.. شكرا لكل من أحبها وتأثر بها وأساني لفراقها.

تفاصيل العمل

والعمل من بطولة: إلهام شاهين، أحمد فهمي، إيمان السيد، أمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية معالجة درامية للكاتب عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الحكاية حول ثريا المصابة بمرض ألزهايمر وتحاول تستعيد ذكرياتها.

